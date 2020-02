Chișinăul a fost desemnat orașul anului pentru dezvoltarea sectorului IT

Chișinăul a fost desemnat drept orașul anului din Europa de Sud-Est pentru susținerea și dezvoltarea sectorului IT.

Capitala țării noastre a câștigat premiul „Emerging city of the year in SEE”, devansând orașe precum Tbilisi și Sofia, în cadrul uneia dintre cele mai importante conferințe, desfășurată în oraşul Varșovia, Polonia.

Distincția a fost acordată capitalei Moldovei de către un juriu compus din aproximativ 30 de reprezentanți ai celor mai mari companii globale din domeniu.