Chișinău, Capitala gropilor: După topirea zăpezii mai multe străzi arată dezastruos

După topirea zăpezii, pe străzile din Capitală au apărut o mulţime de gropi. De o săptămână drumarii de la Întreprinderea Municipală "Exdrupo" intervin şi le acoperă cu asfalt rece, însă nu reuşesc peste tot. În aceste condiţii, şoferilor nu le rămâne decât să facă slalom printre gropi.Potrivit unui comunicat al Primăriei, până acum, drumarii au lucrat pe aproximativ 40 de străzi. Printre acestea şi Alba Iulia. Totuşi, au putut fi acoperite doar craterele adânci, aşa că cele care au rămas dau în continuare bătăi de cap şoferilor."Poate au acoperit, dar a sărit. Aşa de bine le-au acoperit, cred că, nu ştiu. Sunt foarte multe, mai ales după ninsori, Vasile Lupu, Alba-Iulia, unde circul mai des, este straşnic.""Nu ştiu cât este de eficient, dar am observat că se acoperă. Cred că ar trebui să intervină primăvara şi să le facă calitativ."Pe strada Grenoble este un sector cu atât de multe gropi, încât şoferii nu le mai pot ocoli."Ar fi de dorit să plombeze, măcar să facă ceva. Aici tot trebuie. Plătim impozitele la timp, pentru că nimeni nu poate să meargă.""Eu nu ştiu unde se uită Primăria. Se distrug drumurile din cauza construcţiilor. Lasă-i pe urmă să repare."Situaţia este şi mai gravă pe drumurile din cartiere. Strada Haltei, de exemplu, arată ca după război. Acum doi ani acolo au fost instalate ţevile pentru reţelele utilitare, iar drumarii nu au mai intervenit. În aceste condiţii, localnicii s-au apucat singuri să astupe gropile, dar nu cu asfalt, ci cu deşeuri din construcţii."Dacă nu aş fi împrăştiat pe aici tot ce am găsit, ar fi fost o groapă de jumătate de metru.""De drumuri nici nu mai vorbim. Iată aşa, se lucrează şi aşa şi rămâne, Totul e dezastru. Este stricat totul.""Nimeni nu vine, nu ştim cui să sunăm, nu ştim cui să ne adresăm să ne ajute."Am încercat să luăm o reacţie de la şeful Direcţiei municipale Transport şi Căi de Comunicaţie, Lilian Copaci, însă acesta nu a fost de găsit la telefon. Primăria Capitalei a alocat 519 milioane de lei pentru întreţinerea şi construcţia drumurilor în acest an.