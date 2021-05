Chişinău a început deja etapa a treia de imunizare: Numărul celor vaccinaţi a crescut de aproximativ trei ori

La Chişinău a început deja etapa a treia de imunizare, cea a populației generale. În ultimele două zile, numărul celor vaccinaţi a crescut de aproximativ trei ori, de la 1300 până la 3500, iar la centrele de imunizare din Chișinău s-au format cozi. Oamenii abia aşteaptă să primească serul."Cu cât mai repede ne imunizăm, cu atât mai repede scăpăm de boală. Am înţeles că pot să vină şi persoanele din grupul trei, cei care nu au comorbidităţi, cei care nu sunt în linia întâi. Îi încurajez pe toţi, dar oricum rămâne la discreţia fiecăruia.""Trebuie să ne imunizăm toţi, că până când nu o să fie vaccinaţi 70 de procente, o să meargă mai departe îmbolnăvirea.""Vreau să încerc să mă vaccinez. Eu vin prima dată după informaţie, nu ştiu care e situaţia aici, am 62 de ani şi mi-au refuzat să mă vaccineze şi am venit aici să încerc.""Ne-am apropiat, a făcut o listă cineva care stătea şi am intrat și ne-au făcut cu Sputnik. La noi aşa a fost, care au vrut s-au dus."Decizia de a demara etapa a treia de vaccinare în Capitală a fost luată după ce s-au vaccinat toţi cei aflaţi în primele 2 categorii care au dorit să se imunizeze.BORIS GÎLCA, șef adjunct, Direcţia Asistenţă Socială şi Sănătate Chişinău:"La nivel de teritoriu administrativ, comisiile teritoriale pot lua în calcul demararea etapei a treia, ceea ce am făcut-o şi noi în Chişinău prin decizia Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică. Având acest stoc de vaccinuri sau rezervă de vaccinuri, noi astăzi primim deja populaţia în instituţiile medicale din Chişinău la adresare liberă."În prezent, 6 la sută din populaţia Capitalei a fost imunizată cu cel puţin o doză de vaccin. La nivel naţional, e încă în desfăşurare etapa a doua de vaccinare, destinată anumitor categorii profesionale şi persoanelor cu comorbidităţi.