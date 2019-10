Chirtoacă şi Munteanu îl învinuiesc pe socialistul Ion Ceban că şi-ar finanţa campania electorală din exterior

Cu două săptămâni până la alegerile locale generale, candidaţii la şefia Capitalei se întrec în acuzaţii şi fac ping - pong de replici. Liberalul Dorin Chirtoacă şi candidatul Partidului Uniunea Salvaţi Basarabia, Valeriu Munteanu, îl învinuiesc pe socialistul Ion Ceban că şi-ar finanţa campania electorală din exterior şi nu declară toţi banii în rapoartele financiare.

Cei doi au depus o contestație în acest sens şi cer excluderea lui Ceban din cursa electorală. Acuzaţiile au fost respinse de candidatul PSRM.

Atât Dorin Chirtoacă cât şi Valeriu Muntean, spun că numărul mare al panourilor electorale ale lui Ion Ceban, dar şi dimensiunea lor este în contradicţie cu raportul financiar prezentat de socialist. În opinia lor, Ceban nu a declarat toţi banii pentru instalarea acestora.



"Suma totală pentru panourile electorale declarate în raporturile financiare este de 52 de mii de lei. În condiţiile în care un panou costă şase mii de lei pe luni. Dumnealui le are deja plasate de câteva săptămâni bune. În total pe Chişinău sunt sute de panouri, ele costă milioane. Iată unde sunt banii din Rusia. Iată cum are loc finanţarea ilegală a Partidului Socialiştilor", a spus candidatul PL, Dorin Chirtoacă.



"Din calculele pe care le-am făcut noi a cheltuielilor pe care le face real PSRM pentru amplasarea acestor panouri stradale este de 30 de ori mai mare, de o sută de mii de euro pe lună", a spus candidatul USB, Valeriu Munteanu.



În replică, socialistul Ion Ceban spune că duce o campanie corectă.



"Eu înțeleg că marea majoritate a contracandidaților, în loc să vorbească despre programe și idei concrete pe care ar avea să le ofere locuitorilor municipiului Chișinău, aleg să inventeze subiecte pe care consideră ei că poate le-ar da valoare adăugată. Eu sunt corect, deschis și în același timp și transparent", a spus candidatul PSRM, Ion Ceban.



A fost criticat dur şi candidatul blocului "ACUM" la alegerile locale generale, Andrei Năstase. Chirtoacă spune despre acesta că este un neprofesionist şi un manipulator.



"De ce plimbă ursul toată Europa şi America ultimele patru luni? Pe unde vrei a fost, Statele Unite, Bruxelles, Strasbourg, Bucureşti. Acum iarăşi a plecat nu ştiu pe unde. Pe unde vreţi a fost numai nu la serviciu", a spus candidatul PL, Dorin Chirtoacă.



Solicitat de postul nostru de televiziune, Andrei Năstase nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile. Tot astăzi, Dorin Chirtoacă i-a chemat pe Ion Ceban şi Andrei Năstase să participe la dezbateri publice sau televizate şi asta pentru că are multe întrebări pentru ei. În timp ce Ceban a lăsat să se înţeleagă că nu dă curs invitaţiei, Năstase nu a venit cu o reacţie.

Tot astăzi, Ion Ceban a organizat o conferinţă de presă în care a promis că va moderniza suburbiile municipiului Chişinău şi le va transforma în centre rezidenţiale.