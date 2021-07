Chironda: Să nu creadă că au scăpat de mine, eu acum sunt mult mai pregătit

"Să nu creadă că au scăpat de mine, eu acum sunt mult mai pregătit, acum eu ştiu mult mai multe despre toate schemele lor în construcţii şi legalizarea a tot felul de nebunii". Este declaraţia lui Victor Chironda, după şedinţa CMC, în care a fost demis din funcţia de viceprimar.

Victor Chironda consideră că decizia privind demisia sa din funcţia de viceprimar este incorectă şi ilegală. Acesta a declarat pentru PUBLIKA TV că nu se consideră alungat, ci a fost "expulzat de sistem".

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi este incorect şi illegal. Eu nu am venit să lucrez la Ion Ceban, repet încă odată, eu am venit să lucrez într-o instituţie publică care se numeşte Primăria Municipiului Chişinău pentru oameni. Eu nu puteam să îndeplinesc ordinele lui sau al altor oameni dacă acestea afectează cumva interesele publice. Eu nu cred că am fost alungat eu cred că pur şi simplu sistemul m-a expulzat să zic aşa şi nici nu ştiu în ce măsură a fost legal ceea ce a fost astăzi", a declarat Victor Chironda pentru PUBLIKA TV.

Chironda a spus că îşi va lua câteva săptămâni pentru odihnă, după "doi ani de muncă continuă, de şedinţă, de lucru până la ore târzii, de lucru, şi sâmbătă, şi duminică".