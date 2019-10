Chiril Moţpan a venit cu o replică, după acuzaţiile aduse de PDM, că ar fi intimidat mai mulţi primari democraţi

Unii membri ai blocului "ACUM" parcă şi-au schimbat radical opinia faţă de democraţi. Dacă anterior spuneau sus şi tare că nu vor să aibă tangenţă cu tot ce înseamnă PDM, acum aceştia râvnesc primarii partidului din opoziţie. Deputatul PPDA, Chiril Moţpan, spune că este dispus să primească democraţi în rândurile formaţiunii din care face parte. Declaraţiile au fost făcute în contextul acuzaţiilor liderului PDM, Pavel Filip, care a semnalat că edilii partidului pe care îl conduce sunt intimidaţi şi șantajați să părăsească formaţiunea, în favoarea blocului "ACUM".

"Aş purta discuţii cu orice primar de la PDM dacă aş avea discernământul, certitudinea că este integru. Primarilor nu le-am propus nicio activitate ilegală, dar consider ca şi cetăţean că am dreptul să discut cu oricine şi să le spun ce cred eu de cuviinţă.", a declarat Moţpan.



Chiril Moţpan a venit şi el cu acuzaţii şi spune că, de fapt, membriii blocului "ACUM" sunt intimidaţi de primarii PDM şi nu invers. Acesta a adus la Parlament un fost candidat al PAS şi PPDA pentru alegerile locale în satul Feşteliţa din Ştefan Vodă, Alexandru Cernean. Învins de democratul Nicolae Tuderean din primul tur, acesta îl acuză că îi îngrădeşte accesul în Casa de Cultură din localitate.



"Există deja de un an şi jumătate un conflict între primarul de Feşteliţa şi mine. În decurs de un an de zile nu avem acces nici pe scena Casei de Cultură, ni s-au laut toate costumele naţionale. Până la alegeri şi până în momentul de faţă copii din Feşteliţa activează afară, în faţa Casei de Cultură.", spune Alexandru Cernea, fost candidat al blocului "ACUM" la alegerile locale.



Solicitat de postul nostru de televiziune, primarul ales al satului Feşteliţa, Nicolae Tudorean, a negat acuzaţiile. Acesta a explicat că, în perioada de dinaintea alegerilor locale, în Casa de Cultură a fost deschisă secţie de vot, iar surplusul de mobilă din încăpere a fost mutat în sala unde ansamblul popular exersează. Primarul a dat asigurări că în următoarele zile problema va fi remediată.

Atât ieri, cât şi în cadrul mai multor evenimente organizate de PDM, preşedintele formaţiunii Pavel Filip a semnalat că membrii PDM sunt presaţi şi ameninţaţi ,de reprezentanţi ai actualei guvernări ,cu pierderea funcţiilor sau preluarea afacerilor, în cazul în care refuză să părăsească rândurile PDM. Amintim că, 191 de primari ai Partidului Democrat din Moldova au fost aleşi din primul tur al alegrilor locale generale, ceea ce constituie peste 20% din primăriile din ţară. Blocul "ACUM" a obţinut 82 de primării din primul tur al alegerilor locale.



