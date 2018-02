Chiril Lucinschi a recunoscut că a beneficiat de pe urma unor companii implicate în frauda bancară

Chiril Lucinschi a recunoscut în faţa judecătorilor că a beneficiat de pe urma unor companii implicate în frauda din sistemul bancar. Fostul deputat PLDM a fost audiat în instanţă aproximativ trei ore, timp în care a răspuns la întrebările avocatului şi procurorului şi şi-a prezentat propria poziţie referitoare la acest dosar.

"Din răspunsurile inculpatului se rezumă la faptul că totuşi domnul Chiril Lucinschi este beneficiarul acelor companii, care figurează în rechizitoriu. Respectiv au fost gestionate de dumnealui prin persoane interpuse", a spus procurorul anticorupţie, Eugeniu Rurac.

"Da, eu am fost la o companie, am un beneficiar până în anul 2013. La altă companie, nu am fost beneficiar", a spus Chiril Lucinschi.

De asemenea, Chiril Lucinschi a reiterat că, în cazul banilor primiţi de la Ilan Şor, ar fi fost vorba despre o datorie şi nu de spălare de bani.

"Legătura mea cu episodul sau infracţiunea, care a avut loc în noiembrie 2014 este una deficială şi nu are nicio legătură, este o încercare să mă lege cu aceste evenimente dramatice pentru ţara noastră", a spus Chiril Lucinschi.

Procurorul anticorupţie susţine că nici avocaţii nu au reuşit să demonstreze în instanţă nevinovăţia lui Lucinschi.

"Partea apărării a prezentat anumite swifturi, mesaje swifturi, însă, care se referă la alte companii decât cele, care a primit acele mijloace băneşti. Ceea ce combate versiunea părţii apărării", a declarat procurorul anticorupţie, Eugeniu Rurac.

Fostul deputat este învinuit că ar fi spălat aproximativ 440 de mii de dolari şi 220 de mii de euro.

Un alt capăt de acuzare vizează tăinuirea în declaraţiile de avere a calităţii sale de proprietar al unor societăţi comerciale implicate în frauda de la BEM, Banca Socială și Unibank.

Dacă va fi găsit vinovat, fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova riscă până la 10 ani de închisoare.