Chiril Gaburici: Știu din proprie experiență, ca om venit din afaceri, că practica bate teoria, de aceea așteptăm soluții concrete și propuneri constructive

Acțiunile realizate de către autorități pentru îmbunătățirea climatului investițional din Republica Moldova, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare au discutate de către ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întrevederea cu membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA).

Chiril Gaburici a dat asigurări că autoritățile vor continua promovarea măsurilor de îmbunătățire a mediului de afaceri și crearea condițiilor favorabile pentru o economie de piață prosperă. Totodată, ministrul a îndemnat oamenii de afaceri să vină cu inițiative, care ar contribui la modernizarea economiei naționale. „Vă încurajez să fiți insistenți, să veniți cu soluții pentru dificultățile pe care le întâlniți în activitate. Știu din proprie experiență, ca om venit din afaceri, că practica bate teoria, de aceea, așteptăm de la dumneavoastră soluții concrete și propuneri constructive”, a subliniat ministrul Economiei și Infrastructurii.

În cadrul discuțiilor, au fost abordat un șir de subiecte, cum ar fi: politicile autorităților pentru reducerea fenomenului economiei tenebre, taxa de 2,5% achitată de către companiile de telefonie mobilă în Fondul Republican de Susținere a Populației, taxa pentru portabilitate achitată de companiile de telefonie mobilă administratorului bazei de date centralizate, acțiunile întreprinse în sensul facilitării comerțului pe segmentul transnistrean etc. De asemenea, s-a menționat și despre necesitatea reglementării serviciilor OTT (over the top), asemănătoare serviciilor telecom, propunere inclusă în Cartea Albă, ediția 2017.

Președintele FIA, Alexander Koss, a mulțumit ministrului Chiril Gaburici pentru dialogul interactiv și deschis, exprimându-și speranța soluționării problemelor menționate în cadrul întrunirii. „Vom continua să ne implicăm și să contribuim activ la crearea unui mediu favorabil climatului de afaceri”, a punctat Alexander Koss.