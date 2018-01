Chiril Gaburici: Sectorul IT trebuie să devină unul prioritar pentru activitatea MIEPO

"Sectorul tehnologiilor informaționale trebuie să devină unul prioritar pentru activitatea MIEPO din acest an. Sectorul IT, parcurile IT sunt în plină dezvoltare și trebuie trecute pe lista priorităților de activitate și pentru anul viitor". Declarația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la ședința Consiliului de coordonare a activității Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO).

La şedinţă au fost examinate rezultatele implementării Planului de acțiuni al Programului "Promovarea Exportului" 2017 și a fost prezentat Planul de acțiuni al Programului "Promovarea Exportului" pentru anului 2018.

Potrivit directorului Vitalie Zaharia, anul trecu, activitatea MIEPO s-a axat pe trei direcții: promovarea imaginii țării, exporturile și atragerea investițiilor. Printre reușitele organizației au fost menționate proiectele investiționale în valoare de peste 4 milioane de dolari SUA, contractele de export de peste 12 milioane de dolari SUA, precum și crearea a peste 2 mii de noi locuri de muncă.

Cu suportul MIEPO, mai mult de 2 mii de companii autohtone au fost orientate spre noi piețe de desfacere, găsirea partenerilor de afaceri și investitorilor. La fel, s-a finanțat participarea acestora la 93 de evenimente economice internaționale și naționale, în urma cărora au fost semnate zeci de contracte în sectorul agroalimentar, industria ușoară, constructoare de mașini, turism și tehnologia informației.

Principalele evenimente economice ale anului, organizate de MIEPO, au fost "Moldova Automotive Days 2017" și "Moldova Business Week 2017". Timp de o săptămână investitorii au fost informați despre acțiunile întreprinse de Guvern pentru dezvoltarea economiei și au fost prezentate exemple de succes ale investitorilor străini în Republica Moldova.

Datorită "Moldova Business Week 2017" au fost încheiate 32 de contracte investiționale, dintre care două în valoare de circa 1 milion de USD și, respectiv, de 500 de mii de USD, și cel puțin 10 contracte de export.

O nouă componentă pe care a dezvoltat-o MIEPO în anul 2017 a fost diplomația economică. Mai exact, au fost organizate cursuri de instruire pentru reprezentanții misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, iar birourile comercial-economice din cadrul misiunilor diplomatice urmează să devină puncte de contact cu potențialii investitori și parteneri străini. De asemenea, a fost elaborat Ghidul atașatului comercial pentru promovarea investițiilor și exporturilor, care va facilita organizarea cursurilor de instruiri anuale la Chișinău.

În 2018, pentru Programul "Promovarea Exportului", MIEPO va aloca un buget de circa 32 de milioane lei, datorită economiilor de circa 10 milioane de lei din bugetul pentru 2017.

Planul de acțiuni pentru 2018 se axează pe câteva obiective principale, cum ar fi fortificarea elementelor de bază ale cadrului de reglementare pentru atragerea și dezvoltarea investițiilor și promovarea exporturilor, sporirea calității infrastructurii industriale, de transport și comerciale pentru sectoarele orientate spre export, maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale investițiilor străine directe prin consolidarea legăturilor cu economia națională, precum și sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni.