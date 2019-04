Chiril Gaburici: Sectorul IT este unul strategic pentru țara noastră şi generează o valoare adăugată mare

Sectorul IT este unul strategic pentru țara noastră, iar industria IT din Republica Moldova este foarte competitivă și generează o valoare adăugată mare.

"În 2018 piața serviciilor IT a ajuns la 154,4 milioane de dolari și urmează o creștere estimată de 262,26 milioane de dolari până în 2024", a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la evenimentul de prezentare a studiului "Jucătorii IT din Republica Moldova - pregătiți pentru prezența la nivel mondial", care reflectă o analiză a industriei și pieței IT din Moldova.

Studiul elaborat de liderul mondial de market intelligence, International Data Corporation (IDC) trece în revistă politicile dedicate ale Guvernului privind dezvoltarea industriei IT, parc virtual, mediul fiscal favorabil, dar și analizează profund toate componentele ecosistemului necesar pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor IT.

Conform datelor IDC, companiile IT moldovenești contribuie la dezvoltarea unei game largi de produse interne americane și din UE în diferite domenii, cum ar fi fintech, automotiv și telecomunicații, care utilizează tehnologii Big data, Cloud și Internetul obiectelor (IOT).

"Pe măsură ce piața IT din Republica Moldova devine din ce în ce mai stabilă, se decantează caracteristicile competitive ale acesteia în raport cu cele din regiune sau chiar la nivel internațional. Experiența de lucru în culturi de pe toate continentele, preocuparea pentru calitatea serviciilor și accentul pus pe mediul de lucru al angajatului fac parte din avantajele strategice de care pot beneficia companiile ce aleg să înceapă sau să extindă colaborarea lor în Republica Moldova", a declarat Răzvan Savu, Senior Research Analyst, IDC România.

De asemenea, IDC a efectuat o evaluare amplă a potențialului capitalului uman disponibil în domeniul IT, calificărilor acestuia, sistemului educațional în proces de modernizare, sectorului asociativ dinamic, infrastructurii de afaceri moderne low cost, care oferă spații pentru coworking, evenimente pentru networking profesional, concepere și creștere de startup-uri IT.

Toate aceste componente sunt evaluate prin prisma oportunităților, punctelor tari, punctelor slabe, dar și a riscurilor.

Studiul „Moldovan IT Players Priming for Worldwide Presence” a fost realizat de către International Data Corporation (IDC), cu suportul USAID și Sverige și constituie un îndrumar valoros pentru luarea deciziilor privind extinderea afacerilor IT către Republica Moldova.