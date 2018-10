Chiril Gaburici: Moldova este gata să facă la Geneva o prezentare de țară a facilităților din sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

”Unul dintre domeniile cu un potențial enorm pentru Republica Moldova este sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). Vom avea în decembrie o prezentare de țară cu marile companii IT localizate în România, gata să își extindă activitatea și în Republica Moldova. Suntem gata să facem și la Geneva o prezentare de țară a facilităților sectorului IT și Parcului IT din țara noastră. În general, Republica Moldova susține și pledează pentru un sistem comercial multilateral viabil în cadrul OMC. În numele Republicii Moldova reafirm determinarea noastră de a contribui în continuare la consolidarea şi îmbunătățirea sistemului comercial multilateral existent, care să fie și în continuare capabil să răspundă la necesitățile economice, financiare a țărilor, inclusiv focusându-se şi pe dezvoltarea durabilă și inclusivă. Considerăm OMC-ul o platformă principală pentru discuții privind sistemul comercial și suntem determinați în consolidarea eforturilor țărilor din regiune pentru susținerea și dezvoltarea comerțului”.

Afirmația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întrevederea de astăzi cu Alan Wolff, Director general Adjunct al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), aflat în vizită de lucru la Chișinău, în perioada 22-26 octombrie curent, în contextul Forumului Regional privind Achizițiile Publice, în cadrul țărilor Europei Centrale și de Est, și țărilor Caucazului, care se desfășoară anul acesta în Republica Moldova, organizat cu susținerea BERD și Ministerul Finanțelor din cadrul OMC.

Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că urmare a intrării în vigoare a Acordului privind Facilitarea Comerțului din carul OMC în februarie 2017, Moldova s-a implicat activ în coordonarea proceselor de implementare a prevederilor acestuia. La etapa curentă, Moldova deține o rată de 60% de implementare a angajamentelor asumate conform Acordului de facilitare a comerțului. Delegația țării noastre a depus eforturi pentru a spori vizibilitatea Republicii Moldova în cadrul activității comitetelor de lucru ale OMC și a organelor de negociere.

Părțile au reiterat necesitatea consolidării relațiilor bilaterale, în special în domeniul comercial-economic, cu țările membre OMC, printre care Japonia, Mexic, Elveția, Liechtenstein, Uniunea Europeană, Brazilia, Jamaica, Islanda, Muntenegru, Norvegia China, Taiwan, Armenia și alte state.

Din componența OMC fac parte circa 164 de state membre. Republica Moldova este membru OMC cu drepturi depline din 6 iunie 2001. Iar in iunie 2016, Republica Moldova a ratificat Acordul privind Facilitarea Comerțului.