Chiril Gaburici, la FABRIKA: Noi vom continua cu proiectele de infrastructură și să promovăm Republica Moldova

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici a fost invitatul din această seara a emisiunii Fabrika, realizată de Cristian Tabără. Ministerul Economiei și-a propus să realizeze 7 priorități în cadrul mandatului. Programul "Drumuri Bune pentru Moldova", deschiderea piețelor noi pentru export, educația digitală și securitatea energetică, sunt doar câteva dintre prioritățile despre care a vorbit oficialul.

În acest an au fost construite 1.600 de kilometri de drum, iar pentru anul 2019 se planifică încă 2.600 de kilometri de drum, cifre reale și optimiste în comparație cu perioada 2009 - 2017, atunci când au fost reparate doar 1.047 de kilometri de drum.





"Ne-am oprit la aceste 7 priorități. Sunt mândru că avem la fiecare prioritate realizări. Avem multe de muncit dar s-au realiazat foarte multe. În anul 2018 am reușit să realizăm 1.600 de kilometri de drum, lucrăm la planul pentru anul 2019, planificăm 2.600 de kilometri de drum.

Toți președinții de raion ne-au dat informații, astfel, planificăm ca până în luna mai să pornim lucrările. În luna martie să fim în derulare, să începem lucrul.

Din anul 2009 până în 2017 s-au făcut 1.047 de kilometri de drum, iar într-un signur an 1.600. Localitățile au fost alese în dependență de populație.

Numărul de locuitori a fost factorul de bază care ne-a făcut să decidem asupra unei localități.

Inițial am avut reticențe, până când au văzut realizări, porțiuni de drum deja reparate, apoi am mai avut cereri. Am dus lucrul până la capăt. Am avut primari care au lucrat cu noi, au strâns oameni, au curățat drumul și au pornit lucrările. Asta e ceea ce ține de drumuri", a spus Chiril Gaburici.