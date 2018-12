Chiril Gaburici la București: primul pas în implementarea Strategiei 2.0 de dezvoltare a industriei tehnologiei informației

Strategia 2.0 de dezvoltare a industriei tehnologiei informației şi a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 şi a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, a fost prezentată partenerilor strategici de Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii.

Documentul are drept scop fundamentarea obiectivelor, priorităților şi direcțiilor de acțiune într-un mod coerent şi unitar, în vederea dezvoltării ecosistemului pentru inovare digitală şi susținere a startupurilor în IT. De asemenea, Strategia 2.0 își propune dezvoltarea unei industrii IT competitive orientată spre inovare digitală în toate sectoarele economiei şi crearea produselor şi serviciilor IT cu valoarea adăugată înaltă pentru export și piața internă, bazându-se pe cercetare şi dezvoltare.

”Rezultatele Strategiei precedente vorbesc de la sine, în doar doi ani, cu suportul Guvernului, avem o creștere a industriei IT – veniturile au atins 4 miliarde de lei, iar exporturile din 2017 – 1,7 miliarde de lei. Aceasta este industria cu cele mai mari salarii și peste 23 000 de specialiști în sectorul TIC. Pentru următorii patru ani ne propunem să creștem capitalul uman; să îmbunătățim cadrul legal, astfel ca mediul IT să fie mai prietenos. În același timp, vom susține inovația, iar o realizare în această direcție am făcut-o odată cu introducerea Educației Digitale în școlile din țară. De asemenea, un alt pas important în implementarea Strategiei 2.0 este promovarea facilităților oferite de Republica Moldova, inclusiv prin vizita oficială la București de săptămâna viitoare, în cadrul căreia voi prezenta celor mai mari companii din domeniu – sectorul IT din Republica Moldova”, a declarat Chiril Gaburici.

O realizare importantă în acest sector a fost crearea primului parc IT ”Moldova IT Park”, la 1 ianuarie 2018. Printre facilitățile acordate celor peste 300 rezidenți, se numără achitarea impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, precum și eliminarea barierelor birocratice. Astfel, a fost simplificată procedura de raportare și redusă la minimum interacțiunea cu instituțiile statului.

Conform Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informației şi a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023, pentru eliminarea problemelor identificate și dezvoltarea sectorului IT, Ministerul Economiei și Infrastructurii va stimula atragerea companiilor IT locale la realizarea proiectelor în diverse sectoare ale economiei; va crea parteneriate între instituțiile de învățământ şi companiile IT private pentru perfecționarea programelor de studii; va organiza anual campanii de promovare a atractivității specialităților IT.

Totodată, Ministerul își propune crearea unui cadru competitiv pentru dezvoltarea ecosistemului pentru inovare digitală în Republica Moldova prin elaborarea propunerilor şi intervențiilor legislative, crearea mecanismelor alternative de colectare de fonduri şi finanțare a proiectelor de dezvoltare a inovațiilor şi afacerilor bazate pe TIC, precum și lansarea, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a programelor de accelerare pentru startupuri IT.