Chiril Gaburici: În Sipoteni oamenii știu și să construiască și să lupte pentru viitorul copiilor lor și a localității

Chiril Gaburici a vizitat satul Sipoteni din raionul Călărași pentru a inspecta porțiunea de Drum Bun în lucru, dar totodată a venit la Hramul localitații.

Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că oamenii din Sipoteni sunt muncitori și luptă cu adevărat pentru viitorul copiilor lor și a localității.

"Luni, când am fost să discut cu locuitorii problema cu Calea Ferată, am promis ca o să vin la Sipoteni și cu ocazii mai puțin triste.

Astăzi am venit la Hramul localității și totodată să inspectez porțiunea de Drum Bun în lucru, care va fi dată în exploatare săptămâna viitoare.

Vreau să spun că în Sipoteni oamenii sunt nu doar muncitori, dar știu și să construiască și să lupte pentru viitorul copiilor lor și a localității. Este ceea de ce are Moldova nevoie acum, pentru a putea crește și a se dezvolta. Doamne ajută!", a scris pe pagina sa de facebook, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.