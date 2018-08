Chiril Gaburici: Îmi doresc să avem drumuri bune, care vor duce copiii la școli și grădinițe, bolnavii și bătrânii la instituții medicale și pe noi toți acasă

„Îmi doresc continuitatea proiectului „Drumuri bune pentru Moldova”. Îmi doresc ca, în 4 ani, să avem în fiecare localitate 4-5 km de drumuri bune, care vor duce copiii la școli și grădinițe, bolnavii și bătrânii la instituții medicale și pe noi toți acasă”. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a susținut un briefing de presă în cadrul căruia a prezentat rezultatele privind implementarea programului „Drumuri bune pentru Moldova”. Potrivit ministrului, circa 500 km de drumuri din localitățile țării au fost deja construite sau reparate în cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, ceea ce constituie 39% din totalul de 1275 de km prevăzuți pentru reabilitare.

„Din start am spus că acest proiect este unul pentru cetățeni, pentru fiecare locuitor al Republicii Moldova. Am fost conștienți că este un proiect fără precedent, de mare interes public și toată țara va fi cu ochii pe fiecare km de drum reparat. De aceea, am pus accent anume pe calitate, am mers și am verificat personal fiecare tronson cu probleme. Acest proiect a fost și este un examen pentru toți - pentru echipa din Minister, Administrația de Stat a Drumurilor, antreprenori, precum și pentru administrațiile publice locale. Menționez că fiecare tronson este expertizat de laboratorul ASD și dat în exploatare doar după ce trece toate testările”, a punctat ministrul.

Chiril Gaburici a mulțumit colegilor Ministerului Economiei și Infrastructurii, în frunte cu secretarul de stat, Anatol Usatîi, echipei ASD, antreprenorilor, drumarilor, dar și fiecărui cetățean care s-a implicat în modernizarea infrastructurii din țară. „Săptămâna trecută am vizitat 2 localități, Ștefănești din Florești și Mereșeni din Hâncești, cu două doamne primar, care au îmbrăcat salopetele odată cu drumarii și au muncit cot la cot cu aceștia pentru a reuși. Este un exemplu de conlucrare și implicare, un exemplu de dorință de a face bine localității”, a subliniat Chiril Gaburici.

Totodată, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a menționat că informația actualizată despre lucrările de reabilitare a drumurilor naționale și locale, precum și harta online „Drumuri bune pentru Moldova”, poate fi vizualizată pe site-ul www.drumuribune.md. „Avem astăzi executați circa 500 km de drumuri, iar alți aproape 200 km sunt în lucru și vor fi finalizați zilele următoare. Valoarea lucrărilor executate, până în prezent, este de 717 milioane de lei. Alte 234 de milioane de lei au fost alocate pentru finanțarea lucrărilor la șantierele de construcție, care acum sunt deschise. În lucru mai sunt 234 de km sau 14,8% din totalul planificat”, a spus Anatol Usatîi.

În cadrul briefingului, secretarul de stat Anatol Usatîi a prezentat și informația privind construcția și reabilitarea din surse externe a drumurilor naționale. Potrivit lui, de la începutul anului au fost reziliate 7 contracte de reabilitare a drumurilor din cauza lipsei ratei de progres, agenții economici fiind penalizați. Lucrările de reparație vor fi relicitate. Prima licitație s-a încheiat, iar la începutul lunii august a fost semnat contractul pentru reabilitarea a 85 de km din drumul național M3 Chișinău-Giurgiulești.