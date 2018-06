Chiril Gaburici: Educația digitală este o prioritate pentru o societate modernă, care trebuie să fie competitivă într-o economie digitală globală

Astăzi a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea educației digitale în învățământul general între Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC și Instituția Publică Centrul de Instruire și Inovații TIC – TEKWILL. Acordul presupune susținerea elaborării suporturilor didactice digitale, dotarea școlilor din Republica Moldova cu echipamente necesare pentru introducerea educației digitale din ciclul primar, sporirea interesului și motivarea elevilor, prin aplicarea metodelor interactive de învățare și a echipamentelor TIC moderne, asigurarea calității și relevanței competențelor TIC pentru activitatea profesională, în condițiile unei economii digitale, prin armonizarea educației TIC în Republica Moldova cu cerințele actuale ale pieței muncii etc.

Prezent la semnarea a Memorandumului, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat că, în prezent, economia digitală capătă o amploare tot mai mare și oferă noi oportunități de dezvoltare a afacerilor, creștere profesională, sporire a bunăstării și posibilități noi de implicare în procese economice pentru un număr mai mare de oameni. Cifra de afaceri în sectorul TIC are o creștere dinamică constantă, iar în ultimii ani a ajuns să depășească rata de creștere de 1 miliard lei pe an, atingând cota de peste 12 miliarde lei în 2017. În sectorul IT, rata de creștere a ajuns să depășească cota de 50% pe an.

„Educația și competențele digitale sunt o prioritate pentru o societate modernă, care trebuie să se regăsească și să fie competitivă într-o economie digitală globală. Tehnologiile informaționale sunt viitorul. Cunosc asta nu din auzite, ci din cariera mea de până acum. Fără tehnologii moderne, învățământul nu poate fi adaptat realității de astăzi”, a afirmat Chiril Gaburici.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, inițiativa comună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de reformare a conceptului de educație digitală în școli la nivel național, dar și proiectul non-profit TwentyTU, lansat recent de Tekwill, vin să contribuie la crearea precondițiilor ca, din 1 septembrie, fiecare elev din clasa întâi să aibă acces la educația digitală, dar și la cursuri opționale ce oferă acces și perspective pentru profesiile de mâine - instruiri în domeniul IT, antreprenoriat, programare software, Inteligență Artificială, soft skills etc.

„Mă bucur că ideea noastră prinde aripi și vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați. Cu toții am crezut, credem și suntem convinși că asta se va întâmpla - din data de 1 septembrie, copiii noștri din clasa întâi vor avea acces la educația digitală. Îndemn reprezentanții mediului de afaceri, partenerii de dezvoltare să se implice, astfel încât acest proiect să aibă continuitate”, a subliniat Chiril Gaburici.

Conform Acordului, Ministerul Economiei și Infrastructurii va asigura reflectarea obiectivelor Memorandumului în documentele de politici și ajustarea cadrului normativ-legislativ necesar; va oferi asistență pentru implementarea soluțiilor TIC în educație și promovarea dialogului cu industria locală și de peste hotare, partenerii de dezvoltare și donatorii; va susține inițiativele publice-private în domeniul educației digitale, proiectele de implementare TIC în educație și orientării tinerilor în carieră TIC; va promova și susține implementarea proiectului non-profit „TwentyTu”; va promova proiectele de alfabetizare digitală la scară națională, de ajustare a studiilor la necesitățile economiei digitale, bazate pe cunoaștere, aplicarea eficientă a TIC în procesul educațional.

La evenimentul de semnare a Memorandumului au mai participat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, președintele Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC, Irina Străjescu, și Președintele Consiliului de administrare al Instituției Publice Centrul de Instruire și Inovații TIC – TEKWILL, rectorul UTM, Viorel Bostan.

Conform estimărilor, peste 36 de mii de elevi vor studia educația digitală din clasa întâi, începând cu 1 septembrie 2018.