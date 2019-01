Chiril Gaburici, despre reparația drumurilor: Calitatea lucrărilor va fi evaluată la fiecare etapă şi nu doar la final

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a găsit o nouă abordare privind monitorizarea procesului de reabilitare a drumurilor în cadrul proiectelor finanţate din fondurile externe. Astfel, calitatea lucrărilor va fi evaluată la fiecare etapă şi nu doar la final, cum a fost până în prezent.

Iar în acest mod vor fi excluse situaţii de genul celor

din anul trecut, când şapte din 14 contracte au fost reziliate din cauza că firmele nu au executat lucrările calitativ şi la timp. Anunţul a fost făcut de ministrul Chiril Gaburici, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV.



Ministrul a precizat că anul acesta urmează să fie finalizată reabilitarea porţiunilor Chişinău-Ungheni, Bălţi-Făleşti-Sculeni şi Hânceşti-Lăpuşna-Leuşeni. Lucrările sunt finanţate de BERD şi BEI.



"Când am venit la conducerea ministerului, contractele erau semnate încă în anii 2013-2014. Aceste companii le-au obţinut, dar nu au făcut nimic. Noi vom controla la fiecare etapă cum sunt executate lucrările. Nu vom oferi un contract complet pentru a aştepta când acesta se va finaliza şi doar atunci să vedem dacă a fost făcut ceva sau nu", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



Ministrul a mai explicat, cum a fost posibilă realizarea programului "Drumuri bune pentru Moldova", în cadrul căreia anul trecut au fost reparaţi 1600 de kilometri de drum, iar în 2019 vor mai fi reabilitate încă 2600 de kilometri.



"Am fost mult mai organizaţi, am avut voinţa şi susţinerea politică. În 2018, economia a crescut, fapt ce ne-a dat posibilitatea să investim în infrastructură, să ne dezvoltăm în continuare", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



Chiril Gaburici s-a referit şi la importanţa construcţiei gazoductului Ungheni-Chişinău.



"Asta înseamnă că vom avea mai multă independenţa, posibilitate să negociem un preţ mai bun şi vom avea acces la mai mulţi furnizori de gaze. Vom fioi să fim siguri că nu vom rămâne fără gaze orice s-ar întâmpla", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



Construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău a început săptămâna trecută. Proiectul va reduce gradul de dependenţă al ţării noastre faţă de gazul rusesc. Transgaz este pregătit să investească 93 de milioane de euro în construcţia acestuia.