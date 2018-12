Chiril Gaburici, despre dezvoltarea educației digitale, construcţia Arenei Chişinău şi progresele din sectorul energetic

Anul 2018 a fost unul de succes pentru Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Asta a declarat ministrul Chiril Gaburici, invitat la emisiunea Fabrika. Majorarea volumului exporturilor este una dintre performanţele atinse.



"În 2016 ponderea exportului direcţionată către Uniunea Europeană era 65 la sută. În 2017 avem o creştere de doar un procent şi avem 66 la sută, iar în 2018 avem cifre care ne arată că vom finaliza cu cifra de 70 la suta. Prin acordurile de liber schimb semnate deja celor care produc ceva în Moldova accesul la o piaţă enorm de mare de circa 800 de milioane de clienţi potenţiali", a precizat ministrul Economiei şi Infrastructurii.



Gaburici a trecut în revistă și rezultatele programului "Drumuri bune pentru Moldova":



"Din anul 2009 până în 2017 s-au făcut în medie câte 140 km pe an, pe când doar într-un singur an, în 2018 noi am făcut 1600 km. Localitățile au fost alese în dependență de numărul populației. Deja lucrăm la planul anului 2019, unde planificăm 2 600 de km".



Ministerul Economiei s-a preocupat şi de dezvoltarea educației digitale în învățământ.



"35.370, acesta este numărul de copii care beneficiază anul acesta de educaţie digitală în şcolile din toată ţara", a declarat Chiril Gaburici.



Şi în sectorul TIC s-au înregistrat progrese. În primul parc IT din ţară sunt înregistrate peste trei sute de companii cu aproximativ şase mii de angajați.



"Cel mai mic salariu la cei care lucrează la Moldova IT Parc este de 23.000 de lei. Cifra lor de afaceri pentru acest an este de un miliard 800 de mii de lei", a explicat Gaburici.



În ceea ce priveşte Arena Chişinău, ministrul a menţionat că, până la această etapă, au fost realizate 9 la sută din lucrările de construcţie.



"Se lucrează și pe timp de iarnă, se muncește mult. Scopul este ca pe 14 octombrie 2019 să participăm împreună la darea în exploatare a acestui edifici", a subliniat ministrul Gaburici.



Progrese s-au făcut şi în sectorul energetic.



"Avem înțelegere cu Transgaz ca până la finele anului 2019 să avem această conductă funcțională. Avantajul numărul unu este o sursă alternativă. Avem accesul la mai mulți furnizori de gaze în acelaşi timp cu care liniştit o să stăm la masa de negocieri și vom decide cel mai bun tarif", a punctat Chiril Gaburici.



Ministrul a dat asigurări că toate aceste proiecte vor continua şi în 2019.