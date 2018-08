Chiril Gaburici, către reprezentanții ÎMM-urilor: Reforma pro-business este o gură de oxigen, care va permite mediului de afaceri să crească și să se dezvolte

„Reforma pro-business este o gură de oxigen de care avea nevoie mediul de afaceri pentru a recăpăta încrederea în ceea ce poate realiza acasă. Agenții economici nu au cerut de la stat niciodată mai mult decât suport și legi care să le simplifice activitatea, să nu fie nevoiți să se ascundă și să aibă predictibilitatea afacerilor. De aceea, am redus numărul de acte permisive, am optimizat instituțiile cu funcții de control, am lansat luna trecută ghișeul unic. Într-un final, avem acest pachet de legi, care va permite businessului să crească și să se dezvolte”. Afirmația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la ședința cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM), în cadrul căreia a fost prezentat și analizat pachetul de modificări fiscale promovat de Guvern.

Reprezentanții businessului mic și mijlociu au fost informați despre principalele modificări făcute. Printre acestea, s-a menționat că procedura de ridicare documentelor, obiectelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de informații în original va fi o excepție, doar în cazurile în care nu stopează în mod inevitabil activitatea economică a persoanei; a fost introdusă răspundere pentru funcționari în cazul în care nu eliberează în termen sau refuză neîntemeiat eliberarea actelor permisive; evaziunea fiscală va fi considerată infracțiune dacă valoarea acesteia constituie mai mult de 300 de mii de lei; controlul la fața locului a organelor de control se va efectua doar după efectuarea controlului documentar la oficiul organului de control și dacă acest control nu este suficient; măsura de arest, în calitate de măsură preventivă, va fi aplicată doar pentru infracțiunile pentru care Codul penal prevede aplicarea pedepsei sub forma privațiunii de libertate de 3 și mai mulți ani sau dacă persoana nu și-a recunoscut vina, reducerea impozitului pe venit pentru persoane fizice de la 18% la 12%, prin stabilirea unei cote unice; reducerea contribuției angajatorului la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat de la 23% la 18% (se referă exclusiv la sectorul corporativ); dublarea scutirii personale, de la 11.280 de lei la 24.000 de lei. etc.

În cadrul dialogului, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, au răspuns la întrebările oamenilor de afaceri. Ministrul a reiterat necesitatea unei comunicări eficiente și constructive cu ÎMM-urile, care sunt o sursă de creștere a economiei naționale, cu un potențial imens nevalorificat. De asemenea, secretarul general de stat al MEI, Iulia Costin, a prezentat programele de susținere din partea statului, pentru femei și tineri antreprenori, care doresc să lanseze și să dezvolte afaceri în Republica Moldova.

Ministrul a mulțumit agenților economici pentru implicare și i-a încurajat să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea activității businessului mic și mijlociu. „Am trăit pe propria piele cum e să dezvolți afaceri în Republica Moldova. Îmi doresc ca atunci când nu voi mai fi ministru, să știu că am făcut tot ce am putut pentru oamenii care cresc și construiesc economia acestei țări. Suntem deschiși și acceptăm propuneri pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și a politicilor economice. Scopul nostru al tuturor este o viață mai bună în Republica Moldova, cu locuri de muncă, salarii și pensii bune”, a punctat Chiril Gaburici.