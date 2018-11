Chiril Gaburici: Autorităţile sunt pregătite să intervină prompt pe drumuri în caz de condiţii meteo dificile (GALERIE FOTO)

Circulaţia rutieră pe drumurile naţionale este asigurată în condiţii de iarnă. În întreaga ţară nu sunt sectoare de drum sau unităţi de transport blocate în urma precipitaţiilor de noaptea trecută. În acelaşi timp, cetăţenii sunt îndemnaţi să se informeze din sursele mass-media despre starea drumurilor, înainte de a pleca în călătorii.

Cei care vor să afle mai multe informaţii despre starea drumurilor pot apela la numărul de telefon 0 22 74 89 61.

Despre acest lucru au vorbit ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, şi secretarul de Stat în domeniul construcţiilor şi infrastructurii drumurilor, Anatol Usatîi, în cadrul conferinţei de presă privind pregătirea drumurilor naționale pentru sezonul de iarnă.

Anatol Usatîi a menţionat că circulaţia rutieră pe drumurile naţionale este asigurată în condiţii de iarnă, iar starea este satisfăcătoare.

Pentru deszăpezire şi presurarea materialului antiderapant au fost antrenate 91 de autospeciale şi 191 de muncitori. Până acum au fost utilizate peste 1.600 tone de material antiderapant.

"Conform informaţiei operative la ora 7 dimineaţa, ora de azi, ce ţine de precipitaţii pe timpul de noapte, ninsori - zona de nord, centru şi sud - precipitaţii nesemnificative. Au fost antrenate pentru deszăpezire şi presurarea materialului antiderapant 93 unităţi de echipament. A fost utilizate mai mult de 1.600 de tone de material antiderapant. Şi au fost antrenaţi suplimentar 191 de muncitori.

Circulaţia rutieră pe drumurile naţionale este asigurată în condiţii de iarnă, iar starea este satisfăcătoare. Nu avem sectoare blocate şi nu avem unităţi de transport blocate pe reţeaua drumurilor naţionale", a spus Secretarul de Stat în domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor, Anatol Usatîi.

La rândul său, ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici a îndemnat conducătorii auto să se informeze despre starea drumurilor înainte de a pleca în călătorii pentru a evita riscul blocării în trafic sau segmentele de drum pe care circulaţia ar putea fi sistată.

"Este important ca noi să fim informaţi, cu ajutorul mass-media, care este starea drumurilor, în ce condiţii se circulă pe anumite segmente de drumuri şi pe tot teritoriul. Cu cât informaţia ajunge mai repede la cetăţeni, cu atât riscul accidentelor este mult mai mic şi numărul cetăţenilor blocaţi în trafic poate fi redus. Siguranţa oamenilor este prioritară şi este asigurată prin informaţiile care sunt transmise", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

PUBLIKA.MD aminteşte că astăzi cerul va fi noros. Pe alocuri va ninge slab. Izolat, se vor forma ceață şi polei slab. Pe drumuri ghețuș. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat.



La Briceni şi Soroca vor fi cinci grade sub zero, iar la Bălţi termometrele vor indica minus 4 grade. La Orhei se aşteaptă minus trei grade Celsius. La Tiraspol se vor înregistra două grade frig, iar la Leova minus 1. La Comrat şi Cahul temperaturile nu vor depăşi zero grade Celsius.



În Capitală, astăzi vor fi minus două grade. În următoarele zile temperaturile vor coborî în orele nocturne până la minus 13 grade, iar ziua vor fi până la minus şase grade.