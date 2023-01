Chiril Gaburici a participat la o reuniune oficială la Geneva. Fostul premier a ținut un discurs privind strategiile globale de sănătate (FOTO)

În secolul XXI orice război este o pierdere colectivă, iar singura victorie comună este pacea. Declaraţia a fost făcută de fostul premier, Chiril Gaburici, în Elveţia, în cadrul unui eveniment organizat de Centrul Internațional Nizami Ganjavi, în parteneriat cu biroul Națiunilor Unite de la Geneva.

Tema întrevederii desfăşurate la nivel înalt, care a reunit 13 foști președinți, precum și șase foști premieri și peste zece foști miniștri din 22 de țări, a fost "Adunarea pieselor: provocările restaurării unei lumi divizate."

Chiril Gaburici a participat în cadrul evenimentului la un panel de discuţii privind elaborarea unei strategii globale de sănătate, la care a luat parte şi directorul general al Organizaţiei Mondiale a sănătăţii. Fostul premier şi-a împărtăşit părerile sale privind utilizarea eficientă şi exploatarea excesivă a resurselor, precum şi care ar fi singurul mediu potrivit pentru existența omenirii.

Potrivit lui Gaburici, marea noastră provocare globală se află în pericolele profunde ale catastrofei ecologice, inegalitatea în creștere în propriile noastre societăți, precum şi în tehnologiile care nu sunt controlate corespunzător.

Fostul premier a declarat că evoluţia noastră a provocat schimbări periculoase, însă în ciuda tuturor acestor probleme, cele mai dezvoltate state în ultimul an au investit în arme și armate peste 4 trilioane de dolari, fapt ce demonstrează că omenirea are resurse. Gaburici susţine că acest lucru este demonstrat prin faptul că investim resurse financiare uriașe în capacitățile de a ne distruge reciproc, mai degrabă decât în a investi în combaterea încălzirii globale care provoacă multe boli sau reduce poluarea, sau pentru a dezvolta un sector alimentar mai sănătos și pentru a crea o lume sănătoasă. Enumerând paşii unei strategii globale de sănătate, oficialul a declarat că prin anumite observaţii fine, am putea crea acces la asistență medicală adecvată pentru toți oamenii din toate țările.

Discursul fostului prim-ministru, Chiril Gaburici, a fost salutat de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

"Cuvinte înţelepte", a scris oficialul într-o postare pe twitter.

Centrul Internațional Nizami Ganjavi din Azerbaidjan, instituit în septembrie 2012 în memoria poetului azer Nizami Ganjavi, explorează modalități de soluționare a problemelor globale și de informare a comunităţii mondiale.

Acesta are misiunea de a promova toleranța și înțelegerea între popoare, prin organizarea evenimentelor menite să contribuie la păstrarea patrimoniului cultural, încurajarea activităților de cunoaștere, cercetare și de mobilizare socială.

La evenimentul desfăşurat în aceste zile la Geneva a avut loc o a patra întâlnire pregătitoare dedicată celui de-al 10-lea Forum global de la Baku, organizat sub patronajul președintelui azer, Ilham Aliyev, care va avea loc în perioada 9-11 martie.