CHIRII MICI PENTRU POLIŢIŞTI. Pentru angajaţii MAI s-au construit 1.000 de apartamente

Compensaţiile pentru chirie şi locuinţele de serviciu oferite funcţionarilor de Ministerului de Interne vor atrage noi angajaţi. De această părere sunt reprezentanţii sindicatelor din structurile de forţă, dar şi conducerea IGP.

Vestea îi bucură însă cel mai mult pe beneficiari. Cuplul din imagine munceşte în cadrul INP, iar de doi ani, din cauza veniturilor modeste, închiriază un apartament cu dotări modeste.



"Nu locuim de unii singuri. În camera de alături mai locuieşte o persoană", a spus inspectorul INP, Eugenia Burduja.



"- Să închiriaţi un apartament în care să locuiţi doar voi doi, nu vă permiteţi?

- Nu că este foarte scump. Trebuie un salariu să-l cheltui doar pe chirie".



Chiria şi facturile îi costă lunar peste 2.200 de lei, jumătate din salariul unuia dintre ei. Tinerii spun că nu pot pune bani deoparte pentru a-şi cumpăra o casă.



"Această compensaţie ne-ar ajuta să acoperim cheltuielile, care le dăm pentru această chirie. Şi am avea posibilitatea de a strânge careva bani pentru ca pe viitor să ne procurăm ceva al nostru", a spus inspectorul INP, Eugenia Burduja.



Potrivit regulamentului, angajaţii MAI cu grade militare, care nu au o locuinţă, vor primi compensaţii pentru chirie. Şeful IGP, Alexandru Pânzari, susţine că banii oferiţi de stat vor opri demisiile din sistemul poliţienesc.



"Majoritatea spune: "Dacă am fi avut bani pentru a acoperi achitarea spaţiului locativ, atunci noi am lucra". Şi eu sunt bucuros că a fost aprobat acest regulament pentru că lucrurile vor sta mai bine", a spus şeful IGP, Alexandru Pânzari.

Guvernul a mai decis că peste o mie de angajaţi de la Interne vor primi în următorii doi ani apartamente de serviciu. Primilor trei sute de beneficiari le vor fi înmânate cheile peste trei luni.



"Este bine în primul rând pentru tinerii poliţişti, care nu au o locuinţă şi pe perioada activării în serviciu vor avea un loc de trai", a spus inspectorul INP, Lilian Tabuica.



"Vom avea posibilitate de a strânge banii pentru a ne cumpăra apartamentul nostru propriu", a spus inspectorul INP, Dorin Negură.



Reprezentanţii sindicatelor din structurile de forţă declară că înlesnirile oferite de executiv vor aduce numeroase beneficii Ministerului de Interne.



"Motivează efectivul să se angajează la serviciu, să muncească foarte bine pentru că motivaţia şi apartamentul de serviciu îl deţin doar pe perioada serviciului", a spus secretarul general al Federaţiei Sindicatelor "SindLex", Angela Otean.



Ministerul de Interne a inițiat trei parteneriate publice private pentru construcţia apartamentelor. Blocurile urmează să fie înălţate pe străzile Gheorghe Asachi, Grenoble și Testemițanu din Capitală.