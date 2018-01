Chiriaş ghinionist! Un bărbat a rămas pe drumuri, după ce proprietarul locuinţei a schimbat lacătul de la ușă

Un bărbat din Bălți a rămas pe drumuri, fără bani și lucrurile personale, după ce proprietarul apartamentului pe care îl închiria a schimbat lacătul de la ușă fără să-l anunțe. Întrucât nu s-a gândit la timp să încheie un contract de locațiune, bărbatul spune că acum nimeni nu-i poate face dreptate.



Ion Lupușor spune că a închiriat apartamentul acum un an și jumătate, contra sumei de 1200 de lei lunar. Pentru că în locuinţă i-au rămas toate lucrurile şi banii, se plânge că acum nu are unde locui.



"Nu am unde sta, am stat toată noaptea în drum. Toate lucrurile sunt acolo", spune Ion Lupuşor, chiriaş.



Bărbatul recunoaște că a făcut o greşeală că nu a întocmit un contract de locațiune cu stăpânul locuinţei.



"El a spus că nu facem contract pentru ca să nu plătească impozitul", a mai spus Ion Lupuşor, chiriaş.



De cealaltă parte, proprietarul spune că chiriaşul a fost cel care nu a vrut să încheie contractul, iar lacătul de la uşă l-a schimbat pentru că acesta acumulase datorii.



"El a spus că va sta trei luni și va procura apartamentul. Nu a plătit deodată. El trebuia să-mi dea câte 1200 de lei pe lună, nu a plătit și s-au acumulat 14 mii și 400 de lei", a menţionat Iurie Mereniuc (RO) proprietarul apartamentului.



Chiriaşul a depus o plângere la poliţie, pe acest caz fiind iniţiată o anchetă.



"La moment circumstanțele se examinează. Poliția îndeamnă toți cetățenii, atunci când iau apartamente în chirie să facă acel contract de arendă pentru a vă asigura", a declarat Eugenia Molceanov, Ofițer de presă al IP Bălți.



Pentru lipsa contractului, proprietarul imobilului s-ar putea alege cu o amendă.



"Se califică ca o neprezentare de dare de seamă și se sancționează cu o mie de lei. Totodată, adică suplimentar și penalitate pentru fiecare zi de întârziere, neachitarea impozitului", a spus Olga Golban, şefa Direcţiei impozite şi taxe.



Anul trecut la Inspectoratul Fiscal de Stat au fost înregistrate 5.500 de contracte de locațiune, cu aproape 2 mii mai multe decât în 2016. Iar pentru neînregistrarea contractelor, în 2017, au fost întocmite amenzi în valoare totală de 11 milioane de lei.