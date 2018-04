CHIRIA RĂMĂNE AMINTIRE. Două familii din Capitală și-au luat apartamente prin Prima Casă

După ani staţi în chirie, două familii din Capitală şi-au văzut visul cu ochii. Ele au reuşit primele să-şi ia un apartament prin programul derulat de stat, lansat lunea trecută.



Soţii Dulgher au optat pentru un apartament cu două camere în sectorul Ciocana, în sumă de 30 de mii de euro.



"Există o economie pe care o poți face în cadrul acestui proiect, mai ales el are un termen mai larg și însăși prevederele acestui proiect aduc careva ușurințe tinerelor familii", a spus beneficiarul Ion Dulgher.



Beneficiarii spun că au mers la bancă săptămâna trecută, la câteva ore după ce a fost lansată Prima Casă. Iar azi, ei au semnat actele la notar și au intrat în posesia apartamentului.



"Ne-am interesat, am căutat tor ce se putea de căutat, pe toate site-urile de socializare, adică mă rog, unde se vând și am mai văzut apartamente, dar totuși acesta am simțit că este al nostru. Preconizăm în cel mai scurt timp, cel mai apropiat timp, să ne mutăm", a spus beneficiara Claudia Dulgher.



La o altă bancă din Chișinău, o altă familie semna pentru un credit ipotecar.



"- Succes familiei dumneavoastră!

- Mulțumim frumos!""



Tânăra familie a fost felicitată de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.



" Ne bucurăm pentru ei, le urăm la mulți ani în casă nouă, să-și construiască viitorul acasă. Și sper ca familii din astea să fie cât mai multe. Această familie singură și-a găsit casa, singură și-a ales banca, nimeni nu i-a impus careva firme de construcții, careva bănci", a spus ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.



Reprezentanţii băncilor spun că, după lansarea programului, clienţii s-au înmulțit.



"Dacă vorbim de cereri, recepționate avem deja mai multe cereri, dar apeluri avem mai multe de două sute numai. Suntem gata pentru a aloca resurse câte cereri vor fi", a spus șef, filială de bancă, Sergiu Cebotari.



Cei care vor să-şi ia o casă prin programul "Prima Casă" pot depune cererile la trei bănci din Moldova. Potenţialii beneficiari trebuie să prezinte buletinul de identitate, certificatul privind mărimea salariului, dar și actul care confirmă că nu dețin o altă locuinţă.

Ei pot cumpăra orice imobil care să nu depăşească suma de un milion de lei. Oamenii trebuie să achite un avans iniţial de doar 10 la sută, de trei ori mai mic decât la creditele ipotecare obişnuite, iar dobânda este de 9,03 la sută. Programul a fost lansat la iniţiativa premierului Pavel Filip.