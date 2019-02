Chinezii din Portugalia au celebrat Festivalul Primăverii, marcat odată cu începutul noului an lunar. Astfel, străzile capitalei Lisabona s-au umplut de culoare, muzică tradiţională chinezească şi spectatori curioşi să studieze cultura asiatică. Dansurile chinezeşti au fost şi ele un deliciu pentru public.

"Acest festival a devenit un eveniment de anvergură în Portugalia. Festivalul Primăverii sau Anul Nou Chinezesc este o ceremonie foarte importantă pentru chinezii din întreaga lume", a spus consilierul Ambasadei China din Lisabona, Shu Jianping



Sute de oameni au ieşit în stradă pentru a admira parada din centrul Lisabonei.

"Acest an este al Porcului şi se consideră că ne va aduce noroc şi bani. S-ar putea să obţinem rezultatele dorite, chiar şi cu minim efort."



"Avem o lungă relaţie istorică şi culturală cu China şi consider că este foarte interesant să vedem diferite culturi în Lisabona."



Festivalul Primăverii, marcat odată cu începutul anului nou lunar se organizează în Lisabona pentru al şaselea an consecutiv. În Portugalia locuiesc în jur de 23 de mii de chinezi.