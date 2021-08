China va interzice cetățenilor săi să cânte la karaoke piese care incită la ură sau subminează securitatea națională

China va interzice cetățenilor săi să cânte la karaoke piesele considerate violente, care incită la ură sau chiar subminează securitatea națională. Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Beijing, care au notat că va fi creată o listă neagră de melodii cu conținut ilegal.

China interzice regulat melodii considerate incorecte politic Nu este precizat ce cântece se vor regăsi în lista neagră, însă în 2019, mai multe site-uri de streaming din China continentală au fost forţate să retragă din catalog titlurile considerate a fi imnuri de protest.

Printre acele melodii se număra "Do You Hear The People Sing?" din musicalul Les Miserables, o melodie cântată în timpul protestelor antiguvernamentale din regiunea semi-autonomă Hong Kong.