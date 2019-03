China susţine că a arestat aproape 13.000 de terorişti din 2014

scrie agerpres.ro. Beijingul face obiectul unor critici în creştere pe plan internaţional din cauza programului de internare forţată în tabere de reeducare în acest vast teritoriu semideşertic, care îşi împarte frontiera, în special, cu Pakistanul şi Afganistanul.Aproximativ 1 milion de uiguri şi membri ai altor grupuri etnice musulmane ar fi deţinuţi în tabere de reeducare, potrivit unor experţi citaţi de ONU. China a negat la început existenţa unor astfel de structuri, dar apoi a explicat că acestea sunt "centre de formare profesională" împotriva radicalizării islamiste.Guvernul chinez susţine într-un document publicat luni că va "continua să lovească necontenit şi în conformitate cu legea orice fel de comportament care duce la terorism şi extremism", în timp ce populaţia din Xinjiang este plasată sub o supraveghere foarte ridicată din partea poliţiei.Documentul afirmă că respectiva regiune - unde locuieşte o importantă comunitate musulmană cultural apropiată de Asia Centrală şi pentru care mandarina (limba chineză oficială standard) nu este limba principală - face de mult timp parte din teritoriul Chinei, dar că "forţe teroriste şi extremiste" au alimentat acţiuni separatiste.Xinjiang a fost în cursul ultimilor decenii scena unor atacuri sângeroase comise de uiguri vizând deopotrivă civili şi autorităţi."Din 2014, în Xinjiang au fost anihilate 1.588 de grupări violente şi teroriste, au fost arestaţi 12.995 de terorişti şi confiscate 2.052 de dispozitive explozive; au fost sancţionate 30.645 persoane găsite vinovate de 4.858 de activităţi religioase ilegale şi confiscate 345.229 de exemplare de materiale religioase ilegale", potrivit documentului citat.AFP precizează că nu a putut verifica aceste cifre în mod independent. Jurnaliştii străini care vizitează regiunea sunt frecvent hărţuiţi de poliţie şi supravegheaţi îndeaproape.Beijingul asigură că supravegherea ridicată a populaţiei a permis să ferească Xinjiang de orice atac de mai bine de doi ani: 'măsurile preventive' au dus la o "schimbare netă", iar oamenii au acum "un sentiment mult mai puternic de împlinire, fericire şi securitate", conform documentului guvernului de la Beijing, aşa-numita "carte albă".O organizaţie din exil a uigurilor a condamnat raportul publicat luni de către China, afirmând că lupta antiteroristă este "un pretext politic pentru reprimarea uigurilor"."Publicarea acestei pretinse cărţi albe are ca scop obţinerea unui sprijin la nivel local şi ascunderea încălcărilor drepturilor omului care rezultă din politicile extreme pe care le aplică", a indicat într-un comunicat Dilxat Raxit, purtător de cuvânt al Congresului mondial al uigurilor.Potrivit lui Adrian Zenz, expert în probleme chineze la European School of Culture and Theology (Germania), circa 1,5 milioane de persoane din provincia Xinjiang sunt internate la ora actuală în tabere de reeducare.