China, SUA și Germania lucrează asupra creării unui vaccin anticoronavirus. Beijingul a autorizat primele teste

În plină criză pandemică, marile puteri nu stau cu mâinile încrucișate și caută soluții. China, SUA și Germania lucrează asupra creării unui vaccin anticoronavirus. Beijingul a autorizat deja primele teste. Eficacitatea lor se va verifica asupra a 100 de voluntari sănătoși, pe o perioadă de nouă luni. Cercetările se fac la Academia de Științe Medicale Militare, afiliată armatei chineze.



"Am făcut pregătiri preliminare pentru siguranța, eficacitatea, calitatea și producția în masă a vaccinului. Astfel, putem începe oricând studiul clinic", a menționat Chen Wei, medic epidemiolog.



Se fac cercetări și în Statele Unite, mai exact într-un laborator din Seattle. Vaccinul urmează să fie administrat unui grup de 45 de voluntari, câte două doze la diferența de o lună.



"Starea mea de sănătate este bună în acest moment și nici nu am motive de îngrijorare, însă nu e vorba doar de mine sau de tine, ci de modul în care este afectată societatea. Am grijă să stau acasă, să țin capul jos atunci când ies și evit grupurile mari de oameni", a declarat Rebecca Sirull, voluntar din Statele Unite.



Miza pentru acest vaccin este mare, iar costul proiectului nu este pus în discuție. Donald Trump a vrut un preparat exclusiv pentru Statele Unite și a propus un miliard de dolari firmei CureVac din Germania. Nemții au refuzat oferta liderului de la Casa Albă, argumentând că vaccinul anti-COVID-19 va fi creat oricum, însă nu pentru o țară, o entitate politică sau anumite clase sociale.

Comisia Europeană a anunțat că va oferi până la 80 de milioane de euro pentru dezvoltarea acestuia. După cum susține Organizația Mondială a Sănătății, vaccinul împotriva coronavirusului va fi disponibil cel mai devreme peste un an.