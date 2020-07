China spune că virusul gripal porcin G4 nu este nou și că nu infectează ușor oamenii

Ministrul chinez al Agriculturii a spus sâmbătă că așa-zisul virus gripal porcin ”G4” nu infectează și nu îmbolnăvește ușor oamenii și animalele, respigând astfel un studiu publicat săptămâna aceasta, relatează Reuters.

Studiul, realizat de către o echipă de cercetători chinezi și publicat de către jurnalul american Proceedings of the National Academy of Sciences, a avertizat că o nouă tulpină de gripă care are potențialul de a deveni pandemică a fost identificată în China. Studiul spunea că tulpina a apărut recent și că este transportată de către porci, dar pot infecta și oamenii.

Cu toate acestea, ministrul Agriculturii a spus că studiul a fost interpretat de mass-media ”într-un mod exagerat și nonfactual”.

O analiză a ministerului a concluzionat că eșantionul studiului este prea mic pentru a fi reprezentativ, în timp ce articolului îi lipsește dovezi adecvate pentru a arăta că G4 a devenit o tulpină dominantă printre porci.

Ministerul a spus că a tras aceste concluzii după ce a ținut un seminar cu privire la impactul virusului G4 asupra industriei porcine și sănătății publice. Printre participanți au fost veterinari chinezi și experți în antivirus, precum și liderii studiului.

Participanții au căzut de acord că virusul G4 nu este nou, potrivit declarației. Mai mult, o asemenea tulpină a fost monitorizată permanent de către Organizația Mondială a Sănătății și alte agenții din China din 2011.

Autorii studiului au fost de acord că virusul nu se multiplică efectiv în corpul uman.