China se luptă să găsească o cale de ieşire din strategia "zero COVID"

Abordarea 'zero COVID-19' a pus China în contradicţie cu restul statelor lumii şi reclamă un cost economic tot mai mare, însă o strategie de renunţare la ea rămâne incertă câtă vreme autorităţile sunt îngrijorate de capacitatea sistemului medical de a face faţă şi a se adapta la apariţia de noi tulpini, notează Reuters într-un comentariu transmis joi.



Anul trecut, experţi medicali chinezi credeau că rate mai mari de vaccinare vor permite în cele din urmă Chinei să relaxeze restricţiile dure de deplasare şi testare odată cu încetinirea ratelor de infectare în alte părţi, scrie agerpres.ro.



Apariţia variantei înalt transmisibile Omicron a coronavirusului a spulberat însă aceste speranţe.



În vreme ce unii analişti au etichetat abordarea Chinei drept 'nesustenabilă', mulţi experţi medicali locali - dar şi unii străini - spun că această ţară nu are de ales decât să continue, având în vedere sistemul său sanitar mai puţin dezvoltat.



Unii susţin chiar că economia Chinei ar putea ieşi mai puternică decât oricând dacă va ţine la distanţă Omicron.



'Pentru o ţară mare cu o populaţie de 1,4 miliarde, trebuie spus că raportul cost/beneficii al măsurilor de prevenţie şi control a fost extrem de ridicat', a afirmat sâmbătă într-un briefing de presă Liang Wannian, şeful grupului de experţi în prevenirea epidemiilor din cadrul Comisiei Naţionale de Sănătate.



Kristalina Gheorghieva, directorul general al FMI, a chemat China săptămâna trecută să-şi 'reevalueze' abordarea, care a devenit acum o 'povară' atât pentru economia chineză, cât şi pentru cea globală.

Însă China este preocupată de faptul că, dacă îşi va reduce măsurile de apărare, costurile ar putea fi chiar mai mari, mai ales în condiţiile unui sistem medical rămas în urma dezvoltării sale mai generale.



'Având în vedere populaţia foarte numeroasă şi densitatea mare, guvernul este pe bună dreptate preocupat de impactul răspândirii virusului', a comentat Jaya Dantas, profesor la Curtin School of Population Health din Perth, Australia.



China avea 4,7 milioane de asistente medicale la sfârşitul lui 2020, adică 3,35 la 1.000 de locuitori, arătau datele oficiale. SUA au în jur de 3 milioane, adică aproximativ 9 la 1.000 de locuitori.



China este preocupată şi de riscul unor noi variante, mai ales că refuză să importe vaccinuri străine. Studiile sugerează că vaccinurile chinezeşti sunt mai puţin eficiente împotriva Omicron şi, până acum, China nu a început administrarea propriei versiuni de vaccin ARN mesager.



Wu Zunyou, epidemiologul-şef al Centrului pentru prevenirea şi controlul bolilor, a avertizat că 'insidiosul' Omicron ar putea duce la o creştere a numărului de decese chiar dacă s-a dovedit mai puţin letal, şi că ţara sa trebuie să aibă răbdare în continuare.



'Capacitatea şi standardele medicale ale Chinei nu sunt la fel de bune ca ale Marii Britanii sau Statelor Unite, dar rezultatele măsurilor sale de prevenţie şi control sunt mult, mult superioare', a afirmat el într-un interviu pentru Beijing News în weekend.



China şi-a intensificat avertismentele de sănătate, cerându-le locuitorilor să ignore afirmaţiile că infecţia cu Omicron nu ar fi mai gravă decât gripa, şi să rămână vigilenţi.



Miercuri, cotidianul de limbă engleză Global Times s-a dezlănţuit împotriva presei străine care 'ia în derâdere' politicile Chinei, deşi acestea salvează vieţi.



Criticile din străinătate sunt 'bazate pe un optimism nefondat sau prematur în ce priveşte sfârşitul pandemiei', a scris Global Times.



Experţi din China şi din străinătate au formulat şi ei dubii cu privire la speranţa că Omicron reprezintă etapa finală a pandemiei.



'SARS-CoV-2 nu se va transforma printr-o minune într-o infecţie endemică precum malaria, în care nivelurile rămân constante pe perioade lungi', consideră Raina MacIntyre, şefa Programului de cercetări de biosecuritate al Universităţii New South Wales din Australia.



'Va continua să provoace valuri epidemice, alimentate de imunitatea vaccinală în scădere, de variante noi care eludează protecţia prin vaccinuri, de zone cu populaţie nevaccinată, de naşteri şi migraţie', a spus ea pentru Reuters.



Este de aşteptat ca economia Chinei să încetinească din cauza perturbărilor în aprovizionare legate de COVID-19, iar lockdown-urile menite să oprească focarele interne să afecteze călătoriile şi consumul.



Abordarea 'zero COVID-19' a Hong Kong-ului a desincronizat acest teritoriu controlat de China faţă de alte centre financiare globale şi îi afectează economia.



Cu toate acestea, economia Chinei şi-a păstrat rezilienţa, producând anul trecut o creştere de 8,1% a PIB, cu mult peste aşteptări.



După cum a explicat Raina MacIntyre, nu a fost o 'opţiune binară' între a deschide ţara şi a o menţine izolată, ea adăugând că 'nu este necesar să te predai virusului, aşa cum face Australia în acest moment'.



China încă ar putea să iasă din criză în cea mai puternică poziţie, mai ales dacă boala COVID-29 va duce pe scară largă la deficienţe cognitive, afectări de organe şi alte boli cronice în alte ţări, a mai spus experta australiană.



'Dacă China va ţine virusul în mare măsură sub control, populaţia ei va fi sănătoasă în viitor, în timp ce Statele Unite şi Europa vor suferi sub o povară fără precedent de boli cronice', a afirmat ea.



Până atunci însă, în China s-a anunţat joi că Beijingul a limitat deplasarea locuitorilor în unele zone ale capitalei, pentru a reduce şi mai mult riscurile cu mai puţin de zece zile înaintea deschiderii JO de iarnă pe care le va găzdui.



Miercuri la Beijing au fost înregistrate cinci cazuri de infectare, faţă de 14 în ziua anterioară.



Douăzeci şi trei de cazuri de COVID-19 au fost depistate miercuri în rândul personalului care se ocupă de Jocurile Olimpice, au anunţat joi organizatorii.



Luni, la Shanghai, centrul financiar din estul ţării, a fost detectată varianta Omicron într-un caz cu transmitere locală, a anunţat joi televiziunea de stat.



Cel puţin opt provincii, regiuni şi oraşe au cazuri de transmitere locală, însă numărul lor total rămâne incert.



Până miercuri, China raportase 25 de cazuri cu transmitere locală şi simptome confirmate de COVID-19. Miercuri nu au fost raportate decese, astfel încât bilanţul acestora a rămas la 4.636, dintr-un total de 105.811 de infectări printre localnici şi călători străini.