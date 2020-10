China construieşte mega-rafinării deşi cererea de combustibili scade

China investeşte zeci de miliarde de dolari pentru a construi mega-rafinării, în contextul care cererea de combustibil va atinge valoarea maximă peste cinci ani, transmite Bloomberg.Astfel, China ar putea să inunde regiunea cu exporturi ieftine.Cel puţin patru proiecte de mega-rafinării, cu o capacitate de procesare de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi, adică mai mare decât cea a tuturor rafinăriilor din Marea Britanie laolaltă, sunt în prezent în construcţie în China. Aceasta, deşi începând din 2019 şi până în prezent, capacitatea de rafinare a Chinei a crescut cu un milion de barili pe zi. Toate aceste capacităţi vor duce pe piaţă noi produse petroliere şi plastic, chiar dacă grupul China National Petroleum Corp. se aşteaptă ca această cerere de combustibil să atingă valoarea maximă în 2025, după care va începe să scadă din cauza extinderii vehiculelor electrice, scrie agerpres.ro Acest decalaj între extinderea capacităţilor de rafinare şi consumul de combustibil pune China în poziţia în care ar putea deveni un şi mai mare exportator de combustibil, punând în pericol operaţiunile rafinăriilor din Coreea de Sud şi până în Australia şi Europa."Din ce în ce mai mult, China este într-o poziţie care îi permite să cucerească cote pe piaţa mondială pe măsură ce continuă să îşi extindă capacităţile de rafinare în timp ce ritmul de creştere a cererii sale interne încetineşte", susţine Michal Meidan, director la Oxford Institute for Energy Studies.De la începutul acestui mileniu şi până în prezent capacitatea de rafinare a Chinei s-a triplat, în condiţiile în care gigantul asiatic a încercat să ţină pasul cu creştere rapidă a consumului de motorină şi benzină. În prezent China produce mai mult combustibil decât are nevoie, ceea ce înseamnă exporturi de aproape un milion de barili pe zi, adică aproape de volumul exporturilor Coreei de Sud şi Indiei, susţin analiştii de la IHS Markit.Noile mega-rafinării care sunt în prezent în construcţie în zone precum Zhejiang, Jiangsu şi Yantai vor fi orientate spre transformarea petrolului brut în produse petrochimice şi plastic. Aceasta înseamnă o veste deosebit de proastă pentru rafinăriile din Taiwan şi Coreea de Sud, care sunt concepute să aprovizioneze piaţa chineză de produse petrochimice, subliniază Harry Liu, director pentru pieţele petroliere la IHS Markit.Chiar dacă noile mega-rafinării se vor concentra pe producţia de plastic, şi mai puţin pe combustibili de transport, supra-oferta de produse petroliere va trebui să fie vândută undeva. În aceste condiţii, traderii din regiune se aşteaptă ca rafinăriile chineze să exporte combustibili tocmai în Australia, Europa şi chiar SUA. Aceste exporturi vor afecta cota de piaţă a rafinăriilor actuale, ceea ce ar putea obliga închiderea nor rafinării mai mic din China dar şi a altora din Japonia şi Australia.În plus, pandemia de coronavirus a accelerat tendinţa de închidere a rafinăriilor. Pagubele provocate cererii de virusul COVID-19 este posibil să fie structurale şi permanente, potrivit IHS. "Estimările noastre actuale arată că există riscul închiderii pentru capacităţi de rafinare de aproximativ un milion de barili pe zi. Din acestea, 60% vor fi în afara Chinei", susţine Harry Liu.