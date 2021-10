China a limitat construirea de zgârie-nori în majoritatea oraşelor. Vezi care este limita de înălţime pentru noile clădiri

China a interzis orașelor mai mici ale țării să construiască „cladiri super înalte”, ca parte a unor eforturi mai ample de a reduce proiecte inutile, realizate doar din vanitate.

Fără o aprobare specială, oraşele cu populaţie mai mică de trei milioane de locuitori nu au voie să construiască zgârie-nori mai înalţi de 150 de metri, iar în oraşele care depăşesc acest număr de locuitori, nu se pot construi clăiri mai înalte de 250 de metri, potrivit declaraţiilor transmise de Ministerul Locuinţei şi Dezvoltării Urbano-Rurale, scrie CNN.

Cei care vor aproba astfel de proiecte, care prin urmare vor încălca noile reguli vor fi trași la răspundere pe viaţă a transmis ministerul în comunicat. În acest sens, oficialii vor putea lua orice fel de decizie viitoare cu privire la acest subiect.

China are unele dintre cele mai înalte clădiri din lume, inclusiv Turnul Shanghai de 632 de metri și Centrul financiar Ping An de 599,1 metri din Shenzhen. În timp ce China recunoaște că turnurile promovează utilizarea mai intensivă a resurselor de teren, este din ce în ce mai îngrijorată de faptul că oficialii locali urmăresc orbește construcția, cu puțină atenție la practicitate și siguranță.



La începutul acestui an, un turn de 356 de metri și 71 de etaje din centrul orașului Shenzhen s- a zguduit în mod repetat , stârnind îngrijorări cu privire la siguranță. Investigațiile au descoperit cauza: un catarg înalt de peste 50 de metri deasupra clădirii care se mișca din cauza vântului.

La scurt timp după incident, China a impus în iulie o interdicție la nivel național asupra construcției de clădiri care depășesc 500 de metri. Clădirea Shenzhen a fost redeschisă în septembrie, după ce catargul a fost demontat. Autoritățile locale trebuie, de asemenea, să inspecteze clădirile super-înalte existente, efectuând verificări ale fundației, structurii, energiei, alimentării cu apă și gaze, materialelor utilizate, rezistenței la cutremure și protecției împotriva incendiilor, a spus ministerul.