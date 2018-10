China a anulat o reuniune pe teme de securitate cu ministrul american al apărării Jim Mattis

Oficialul a menţionat că nu se ştie dacă reuniunea va fi sau nu reprogramată, scrie agerpres.ro.



Acesta a mai adăugat că nu este clar dacă anularea are legătură cu numeroasele dispute dintre Beijing şi Washington pe teme cum sunt vânzările de arme şi activitatea militară din Marea Chinei de sud şi din alte zone maritime din apropiere de China. China şi SUA sunt angajate de asemenea într-o dispută comercială concretizată prin creşteri reciproce ale tarifelor la importuri.



Informaţia privind anularea reuniunii fusese publicată iniţial de The New York Times.



"Tensiunea escaladează şi acest lucru se poate dovedi periculos pentru amândouă părţile", a spus oficialul citat.



Săptămâna trecută, surse de la Beijing au indicat că s-ar putea ca întâlnirea să nu aibă loc din cauza tensiunilor în relaţiile dintre cele două ţări.



Miercuri, preşedintele american Donald Trump a acuzat China că încearcă să intervină în alegerile legislative de la jumătatea mandatului din SUA care au loc în acest an, acuzaţii respinse prompt ca nefondate de Ministerul de Externe chinez.