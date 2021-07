Chicu: Unionismul, la fel ca separatismul, corupţia şi sărăcia, este un fenomen caracteristic unui stat slab

Fostul prim-ministru Ion Chicu susţine că unionismul, la fel ca separatismul, corupţia şi sărăcia, este un fenomen caracteristic unui stat slab, iar acţiunile manifestate împotriva ţării trebuie să fie sancţionate de autorităţi. Invitat la emisiunea "În centrul atenției", preşedintele Partidului Dezvoltării şi Consolidării Moldovei s-a arătat indignat că SIS a tolerat protestul organizat în faţa instituţiei de către unioniștii de la AUR."Orice acţiune îndreptată împotrivă oricărui stat este o crimă şi trebuie pedepsită corespunzător. Separatismul, unionismul sunt de acelaşi gen şi se referă la distrugerea statului. Respectiv, în statele puternice, în societăţi care se stimează nu se admit asemenea lucruri şi se luptă cu asta. La fel, statul nostru trebuie să lupte cu aceste fenomene", a spus Chicu.În context, Ion Chicu a criticat Serviciul de Informaţii şi Securitate, pentru că nu ar fi reacţionat corespunzător la instalarea corturilor în faţa instituţiei de către reprezentanții Alianţei pentru Unirea Românilor, în semn de protest față de suspiciunile SIS privind finanţarea AUR şi presupusa implicare a unor cetăţeni români în campania electorală a acestei formațiuni."Faptul că un partid care deschis pledează pentru lichidarea Republicii Moldova ca stat îndrăzneşte să blocheze sediul Serviciului de Informaţii şi Securitate demonstrează impunitate în Republica Moldova. Faptul că sub geamurile unei astfel de structuri are loc o asemenea dezordine, demonstrează că la SIS nu totul e bine", a declarat Ion Chicu.Am solicitat un comentariu din partea Serviciului de Informaţii şi Securitate, dar deocamdată nu am primit un răspuns.