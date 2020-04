Chicu, referitor la moldovenii BLOCAȚI în Germania: Au căzut pradă unor afaceriști. Evitați transportul pe cale terestră

Cetățenii de peste hotare care vor să revină acasă sunt îndemnați să aleagă cursele charter și să evite transportul terestru. Declarațiile au fost făcute de premierul Ion Chicu, în contextul în care mai mulți moldoveni au rămas blocați în Germania, după ce s-au pornit din Franța spre Moldova cu autocarele.

Potrivit șefului Cabinetului de miniștri, conaționalii blocați la frontierele altor state au căzut pradă unor afaceriști din domeniul transportului terestru.

"Am observat semnale că mulți cetățeni au căzut pradă la unii afaceriști din domeniul transportului cu autocarele. Mă refer la cazurile din Franța și Polinia. Au procurat bilete de la firme de turism care nu sunt din Republica Moldova și au nimerit în situație dificilă la hotarul dintre Franța și Germania. Înțelegem că autoritățile germane nu le-au permis să traverseze țara, fiindcă nu era permisiune de la celelalte țări. Este regretabil că cetățenii noștri au căzut în această capcană. Diplomații noștri încearcă să le acorde suport, să creeze aceste coridoare. Mai este o problemă suplimentară – pentru majoritatea din ei a expirat acel termen de 90 de zile în care puteau să se afle în UE. Pentru săptămâna aceasta am alocat rute suplimentare charter, inclusiv pentru Paris, Polonia. Recomandăm cetățenilor să evite transportul pe cale terestră. Este o mare problemă să vă porniți pe cale terestră. Noi am majorat rutele charter", a declarat prim-ministrul.