Chicu: Oamenii sunt intimidaţi să vină la întâlnirile electorale cu reprezentanţii formaţiunii pe care o conduc

"Oamenii care doresc să vină la întrevederi cu noi sunt intimidăți. Mă refer, în primul rând, la Taraclia. Mai mulţi oameni care au vrut să vină, au fost cumva preîntâmpinaţi să nu vină. Mai avem o atenţie mai sporită faţă de ceea ce facem noi, din partea unor organe ale statului", a spus Ion Chicu.În acest context, Chicu s-a adresat foștilor săi colegi, cu care a lucrat în perioada în care era premier, să nu se implice în campania electorală."Vreau să previn toţi colegii cu care am lucrat să respecte legea exact aşa cum aţi făcut-o în cadrul campaniei electorale prezidenţiale, când nu am folosit resursa administrativă pentru un concurent sau altul şi când am respectat legislaţia electorală", a declarat preşedintele PDCM.Întrebat cu ce partide ar fi gata să facă o coaliţie în cazul în care ar ajunge în Parlament, Ion Chicu a enumerat principiile în baza cărora va fi posibilă o colaborare."Este o opţiune fără alternativă ca Republica Moldova să-şi păstreze statalitatea şi să se integreze în spaţiul european. Aceasta este obiectivul de bază, pe lângă dezvoltarea economiei şi creşterea calităţii vieţii", a spus Chicu.De asemenea, Ion Chicu a notat că atât actualul președinte, Maia Sandu, cât şi precedentul, Igor Dodon, nu au lăsat la o parte interesele partidelor care i-au promovat în această funcție."Doamna Sandu nici nu a intrat încă în palatul prezidențial şi a şi lansat campania electorală pentru PAS. SCURTAT Din ceea ce vedem, ce a fost până acum şi ce a fost în mandatul precedent al domnului Dodon, s-a văzut "o simpatie" pentru formaţiunea politică care l-a propulsat", a punctta Ion Chicu.Nici Maia Sandu și nici Igor Dodon nu au comentat aceste declaraţii.