Chicu: Lista categoriilor de mărfuri exportate în Rusia fără taxe vamale va fi extinsă, iar transportatorii vor primi autorizaţii

Premierul Ion Chicu a menţionat că a obținut acordul autorităților Federației Ruse de a extinde lista categoriilor de mărfuri exportate pe piața rusească fără taxe vamale. Declaraţia a fost făcută de şeful Cabinetului de miniştri în cadrul unei conferinţe de presă, după vizita sa la Moscova.

"Am lansat procesul de liberalizare pe termen mediu a comerţului extern, astfel ca toate exporturile noastre să fie efectuate fără aplicarea taxelor vamale. Am obținut acordul autorităților ruse de a extinde lista categoriilor de mărfuri exportate pe piața din Rusia fără taxe vamale de la 5 la 10 categorii, astfel vor fi acoperite aproape 70 la sută din nomenclatorul produselor exportate în Rusia. Am obţinut acordul părții ruse de a prelungi şi după 1 ianuarie posibilitatea exporturilor produselor moldoveneşti pe piaţa rusească fără aplicarea taxelor vamale. Am conevnit asupra extinderii numărului de companii moldoveneşti autorizate să exporte în Rusia, inclusiv pentru vinificatori", a subliniat Chicu.

Totodată, premierul de la Chişinău a declarat că, în următoarele zile, Rusia va oferi 1.000 de autorizaţii transportatorilor.

"Am soluţionat problema transportatorilor internaţionali. Partea rusă va oferi zilele următoare numărul suficient de autorizaţii, la acest moment 1.000, pentru ca până la sfârşitul anului, exporturile de produse din Moldova pe piaţa rusească să fie deblocate. Vom distribui aceste autorizaţii prin intermediul Serviciului Vamal", a punctat Chicu.

De asemenea, Ion Chicu a declarat că a obţinut acordul părții ruse de a deschide o linie de credit de circa 500 milioane de dolari pentru proiecte investiționale.

