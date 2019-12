Chicu îi răspunde Maiei Sandu: Vrea atenție, dar nu avem timp - trebuie să curățim mizeria pe care a lăsat-o

Schimbul de replici dintre reprezentanţii Guvernului şi a opoziţiei au devenit o tradiţie în politica modovenească. După ce fostul premier Maia Sandu l-a criticat pe actualul prim-ministru Ion Chicu pe Facebook, spunând că "pune în pericol securitatea energetică a țării", Chicu a venit cu un răspuns dur, tot pe Facebook.

"Îngrijorații si potenții, care toată vara s-au ocupat de preluarea schemelor, reparații costisitoare din bugetul public a curtii blocului unde traiesc, dar și alte isprăvi de genul acesta - în loc să pregătească țara de sezonul rece, caută disperat să "greiereze" ceva, numai sa nu-i uite lumea...



Am informație, că potenta doamnă, în afară de adresările disperate către partenerii de dezvoltare de a stopa colaborarea cu Republica Moldova (până nu redevine ea premier/președinte/procuror si mamă a națiunii), mai dă târcoale și prin alte părți, pentru a zădărnici eforturile guvernului de a soluționa problemele energetice, inclusiv aprovizionarea cu gaze. E în stilul ei, dar haideti s-o vorbim doar de bine, că dacă deloc - se supără. Vrea atenție, dar nu avem timp - trebuie să curățim mizeria pe care a lăsat-o în administrația publică centrală. Abia vineri am reușit să-i corectăm isprava cu reținerile de salarii...



Chem cetățenii la calm si-i rog să nu să se lase manipulați de oameni care au un singur scop. Regretabil scop.", a scris Chicu.