Chicu îi dă lecții lui Sandu. "Contractul cu Gazprom trebuia negociat la nivel înalt", spune fostul premier

Contractul cu Gazprom privind furnizarea gazelor naturale nu a fost semnat, deoarece nu a fost negociat de persoana potrivită. Asta a declarat Ion Chicu la emisiunea ”Prime Time” de la Prime. Potrivit lui, pentru a obține un contract favorabil, acesta trebuie negociat la cel mai înalt nivel, inclusiv de șeful statului sau de premier.

”Eu am impresia că noi nu vrem să înțelegem că energetica, piața resurselor energetice este politică. Este politică și aici și în Europa și peste tot. Aici la nivel de președinte, de prim ministru trebuie să facă pași concreți. N-o să discute nimeni cu ministrul Infrastructurii, care cu tot respectul, nu are pondere la Gazprom și în Federația Rusă.”

Totodată, Chicu a menționat că atât Gazprom, cât și Rusia înțeleg că prețurile mari pentru gazele naturale sunt o anomalie și nu-și pot permite să piardă piața din Moldova, chiar dacă politica externă a țării noastre nu a fost prietenoasă cu Moscova.

”Atunci când cineva se autoexclude din procesul de negociere și lasă un oarecare director de întreprindere negocierea prevederilor contractului, din start înseamnă că nu se înțeleg lucrurile. Da, a făcut doamna Sandu un deserviciu Guvernului său când a mers la Kiev la această platformă Crimeea. Dar va trebui tot ea să-l abordeze și să-l discute.”

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu ne-a spus că Președinția nu comentează declarațiile fostului premier. Fiind întrebată dacă şeful statului se va implica în procesul de negocieri, Sorina Ștefârță a menționat că Administraţia Prezidenţială va anunța dacă Sandu va întreprinde anumite acțiuni în acest sens.

La rândul său, Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al premierului, a declarat că Natalia Gavriliţa nu a participat până acum la discuţiile cu reprezentanţii Gazprom, dar asta nu înseamnă că nu este la curent cu tot procesul.

Referitor la negocierile anunţate pentru această săptămână, încă nu e clar cine dintre reprezentanţii Executivului va lua parte, a precizat Taburceanu.