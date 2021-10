CHICU: Cele mai multe datorii ale Moldovagaz faţă de Gazprom s-au acumulat în perioada 2011 - 2015

Cele mai multe datorii pe care le are Moldovagaz faţă de concernul rus Gazprom s-au acumulat în perioada anilor 2011 - 2015, susţine fostul premierul Ion Chicu. În acea perioadă, la guvernare erau mulţi dintre cei care astăzi sunt la conducere PAS, afirmă Chicu. Fostul şef al executivului a făcut o analiză a datoriilor după ce reprezentanţii Gazprom au anunţat că livrările de gaze către ţara noastră vor fi sistate dacă Moldova nu va plăti restanţele. Guvernul refuză să confirme sau să infirme aceste cifre.

Potrivit lui Ion Chicu, majoritatea datoriilor pe care le are ţara noastră faţă de Gazprom, circa 394 de milioane de dolari, au fost acumulate în perioada anilor 2011 - 2015. Restul, aproape 40 de milioane s-au strâns între 2006 şi 2007. Iar alte peste zece milioane de dolari, ţara noastră le-a acumulat doar pe perioada lunii septembrie a acestui an. Chicu mai scrie că aceste datorii sunt doar pentru malul drept al Nistrului.



Am încercat să aflăm care este suma datoriei faţă de Gazprom de la ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, însă el a refuzat să răspundă.



" - Domnule Spînu care este suma datoriei istorice? - Eu vă mulţumesc încă o dată, stimaţi jurnalişti. Înţeleg foarte mult şi respect interesul care este pentru acest subiect. Miercuri voi avea discuţii pentru a putea avea aceste în interesul tuturor".



Am insistat pe aceeaşi întrebare, însă fără succes. Alţi zece jurnalişti prezenţi la eveniment nu au reuşit să adreseze nici măcar o întrebare.



"- În momentul în care mă întorc de la Sankt-Petersburg, sper cu mai multe răspunsuri, voi putea să fac o altă conferinţă de presă şi să răspund la mai multe întrebări ", a spus Spînu.



Iar purtătorul de cuvânt al premierului Natalia Gavriliţa, Anastasia Taburceanu, a precizat că cifrele nu pot fi făcute publice, deoarece negocierile cu Gazprom încă continuă.



De cealaltă parte, reprezentanţii serviciului de presă al Moldovagaz au precizat că instituţia a văzut cifrele anunţate de fostul premier Ion Chicu, iar pentru a face claritate la acest subiect, pregăteşte un tabel al datoriilor exacte faţă de Gazprom acumulate de malul drept al Nistrului. Datele ar putea fi publicate pe pagina instituţiei până la sfârşitul zilei sau deja marți.



În data de 23 octombrie, ministrul Infrastructurii Andrei Spînu a scris, după vizita sa la Moscova, că în cadrul discuţiilor pe care le-a avut cu administraţia prezidenţială referitoare la semnarea unui nou contract cu Gazprom, una dintre condiţiile impuse de ruşi a fost achitarea datoriilor istorice pe care ţara noastră le are faţă de concern. Vicepremeirul a scris că acestea s-au acumulat din 1994, însă nu a precizat care este suma exactă.