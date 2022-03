Chiar dacă "tricolorii" au pierdut confruntarea cu Kazahstanul, jucătorii sunt mulțumiți de prestația lor

Perioadă nefastă prin care a trecut în ultima perioadă naţionala de fotbal a Moldovei se pare că a luat sfârşit.Chiar dacă "tricolorii" au pierdut confruntarea cu Kazahstanul pentru menţinerea în Liga C a Ligii Naţiunilor, prestaţia echipei a fost la cel mai înalt nivel, spun jucătorii. Fotbaliştii susţin că nu le este ruşine de evoluţia lor în cele două meciuri disputate împotriva kazahilor, iar viitorul sună bine odată cu venirea noului selecţioner, Serghei Cleşcenco."Cred că am luptat în ambele meciuri. Era important să ne întoarcem să avem aşa prestaţii pentru că nu suntem o naţională plină de talente. Aşa că unica ce ne-a rămas e să luptăm. Cred că este un început bun cu un antrenor nou", a spus Artur Ioniță, mijlocașul naționalei."Datorită colegilor, datorită echipelor, cred că am făcut două meciuri bune, frumoase şi cred că în sfârşit a apărut şi pata aia albă. Consider că şi suporterii noştri sunt mulţumiţi chiar dacă am ajuns în divizia D. Am făcut două meciuri bune şi cred că uneori fotbalul este nedrept", a menționat portarul naționalei Dorian Railean.Pe lângă prestaţia bună din dubla cu Kazahstanul, echipa a noastră a reuşit să marcheze şi două goluri de-a dreptul senzaţionale. Ion Nicolaescu a înscris în prima manşă, iar în retur Igor Armaş a reuşit o foarfecă de senzaţie."Am jucat cum cerea momentul. Încă nu am văzut golul. Am văzut doar cum mingea a intrat în plasă de jos. Vreau să zic că sunt bucuros că am marcat, dar nu mi se învârteşte limba să spun asta pentru că până la urmă am pierdut şi mergem acasă."Moldova îşi va continua aventura în Liga Naţiunilor în ultima divizie valorică. Astfel, prima reprezentativă a ţării noastre va avea un program infernal în luna iunie. În doar 11 zile, "tricolorii" vor juca patru meciuri: dubla cu Andorra şi câte o partidă cu Liechtenstein şi Letonia.