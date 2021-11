Chelsea Londra, un punct pentru a se califica în optimile de finală ale competiției. „Aristocrații” trebuie să o învingă pe Juventus Torino în această seară

Deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, Chelsea Londra, mai are nevoie de un punct pentru a se califica în optimile de finală ale competiției. „Aristocrații”, însă, nu se mulțumesc cu asta și vor să câștige grupa.Pentru a reuși, discipolii lui Thomas Tuchel trebuie să o învingă pe Juventus Torino în superduelul din această seară, care va avea loc pe Stamford Bridge.„Este un meci uriaș, foarte greu. Avem nevoie de susținerea tuturor celor care vor veni la stadion, dar trebuie și noi să fim la cel mai înalt nivel. De fapt, este ceea ce facem de obicei. Vom da totul pentru a câștiga meciul, pentru a avea șansa de a câștiga grupa.”, a declarat Thomas Tuchel, antrenor Chelsea Londra.În meciul de la Torino, jucat în septembrie, Chelsea a cedat cu 0-1.„Clubul nostru vrea să câștige fiecare meci. Este cel mai important. În acea partidă de la Torino nu am jucat prea bine, iar diseară vrem să avem o prestație mai bună.”, a declarat Trevoh Chalobah, fundaș Chelsea LondraJuventus are mari probleme de lot. Din cauza accidentărilor lipsesc Giorgio Chiellini, Danilo, Mattia De Sciglio și Federico Bernardeschi.„Va fi un meci grozav, atât din punct de vedere tehnic, cât și fizic. Jucăm cu o echipă puternică, care este deținătoarea trofeului Ligii Campionilor și lider în Premier League.”, a declarat Massimiliano Allegri, antrenor Juventus Torino.„Visezi la asta din copilărie. Să joci împotriva unei echipe ca Chelsea, în Liga Campionilor, pe Stamford Bridge. E frumos.”, a declarat Matthijs de Light, fundaș Juventus Torino.Meciul Chelsea Londra - Juventus Torino va începe la ora 22:00 și va fi transmis în direct de PRIME, unde va fi comentat în limba română și de CANAL 3, cu comentariul în rusă.