Chelsea Londra se pregătește de prima sa semifinală în Liga Campionilor din ultimii 7 ani. "Aristocrații", care o vor înfrunta pe Real Madrid, au ajuns atât de departe având în lot un aliaj de fotbaliști experimentați dar și mai tineri.Unul dintre cei mai promițători jucători este Mason Mount, care a ajuns la club când avea doar 6 ani."În copilărie am încercat să învăț cât mai mult posibil. Încercam să devin cât mai bun în fiecare zi și o făceam din plăcere."În 2016, Mount a cucerit primul trofeu important din cariera sa - Liga Campionilor la tineret. Totuși, în fotbalul mare, mijlocașul a debutat la un alt club. În 2017, Mason a fost împrumutat la gruparea olandeză Vittese Arnhem."Am învățat multe la Vitesse. Aveam 18 ani și mă aflam în altă țară, alt campionat. A fost o altă cultură și cu totul o altă experiență. Acolo m-am maturizat și am revenit aici cu o altă mentalitate."Mount a debutat în tricoul lui Chelsea în august 2019 și, de atunci, a jucat 99 de meciuri. Partida cu Real poate fi "jubiliară" pentru mijlocașul englez, care este convins că "The Blues" sunt capabili să oprească gigantul din Spania."Dacă vom fi uniți în teren, nu va mai conta pe cine vom întâlni. Toți trebuie să fie implicați pentru a obține ceea ce ne dorim. Thomas Tuchel a dus echipa la un alt nivel. Am devenit mai buni, eu am devenit mai bun și sper ca asta să continue o perioadă îndelungată."Meciul Real Madrid – Chelsea Londra din prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor se va disputa în această seară, cu începere de la ora 22:00 și va fi transmis în direct de PRIME.