Chelsea Londra l-a transferat pe Emerson Palmieri de la AS Roma pentru 25 de milioane de euro

Chelsea Londra a mai reuşit un transfer în această iarnă. Clubul englez l-a transferat pe Emerson Palmieri de la AS Roma.

Fundaşul brazilian a semnat cu Chelsea un contract valabil pe 4 ani şi jumătate şi va purta tricoul cu numărul 33. Conform presei din Albion, Chelsea a plătit nu mai puţin de 25 de milioane de euro pentru transferul fundaşului lateral.

Emerson Palmieri are 23 de ani şi este discipolul clubului brazilian Santos. În Europa a ajuns prima dată în 2014, atunci când a fost împrumutat la clubul italian, Palermo. Peste un an s-a transferat la AS Roma.

Manchester City a reuşit cel mai scump transfer din istoria clubului. "Citadinii" i-au plătit clauza de reziliere fundaşului Aymeric Laporte de la Atheltic Bilbao.

Afacerea a costat 65 milioane de euro. Astfel, Laporte a devenit al doilea cel mai scump fundaş, după Virgil Van Dijk, achiziţionat de FC Liverpool cu 84 milioane de euro.

Tot în ultimele zile ale perioadei de mercato, atacantul Daniel Sturridge a fost împrumutat de FC Liverpool la West Bromwich Albion până la finalul sezonului.