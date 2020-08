Chelsea Londra, de neoprit pe piața transferurilor din fotbal. "Aristocrații" s-au întărit cu fundașul brazilian Thiago Silva

Chelsea Londra este de neoprit pe piața transferurilor din fotbal. "Aristocrații" s-au întărit cu fundașul brazilian Thiago Silva, care a jucat timp de opt ani la Paris Saint-Germain, dar a ajuns la gruparea de pe Stamford Bridge din postură de jucător liber de contract.

Fotbalistul brazilian a semnat un contract pe un an cu Chelsea, însă clubul are opțiunea de prelungire pe încă un an. Potrivit presei britanice, Thiago Silva va avea un salariu anual de 5,3 milioane de lire sterline.

Fundașul sud-american are 35 de ani și a jucat la PSG 315 meciuri, în care a marcat 17 goluri. Cu gruparea pariziană el a cucerit de 7 ori titlul în Ligue 1, de 5 ori Cupa Franței, de 6 ori Cupa Ligii și de 5 ori Supercupa Franței, iar recent a jucat finala Ligii Campionilor, pierdută cu 0-1 în fața lui Bayern Munchen.

În cariera sa, Thiago Silva a mai jucat la cluburile Fluminense Rio-de-Janeiro și AC Milan.

Fundașul a jucat 89 de meciuri la echipa națională a Braziliei, marcând 7 goluri.

Este al 5-lea jucător adus de Chelsea în această vară, după atacantul Timo Werner, mijlocașul de bandă Hakim Ziyech, fundașul-stânga Ben Chilwell și fundașul central Malang Sarr.