CHEIA SUCCESULUI LUI ALTMAN. Tehnicianul a revenit pe bancă după o pauză de 7 ani

Semion Altman, selecţionerul interimar al echipei naţionalei de fotbal a Moldovei, a revenit pe banca tehnică după o pauză de şapte ani.

Ultima echipă pe care a pregătit-o a fost gruparea ucraineană Tavria Simferopol, de care s-a despărţit în vara anului 2012.



După plecarea de la clubului din Crimeea, tehnicianul nu a stat mult fără angajament şi a fost numit directorul tuturor selecţionatelor naţionale de fotbal ale Ucrainei, iar din luna aprilie a exercitat aceeaşi funcţie în cadrul Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal.



"Am urmărit cu mare atenţie fotbalul mondial. Am privit toate meciurile de la Campionatul Mondial dar şi cel European, am urmărit şi partidele din cadrul cupele europeane. Am activat în calitate de expert la televiziune. Am lucrat în acest domeniu", a spus SEMION ALTMAN, selecţioner interimar.



Semion Altman are 73 de ani. După selecţionerul Albaniei, Edoardo Reja, el este cel mai experimentat dintre toţi tehnicienii echipelor naţionale din preliminariile Campionatului European din 2020.



"Scopul meu a fost să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în fotbal şi să nu rămân în urmă. (MUSCA) Poţi fi considerat bătrân şi la 30 de ani dar la 70, dacă ai mintea limpede, la fel poţi obţine rezultate", a spus SEMION ALTMAN, selecţioner interimar.



Altman nu se află la prima experienţă ca antrenor în Republica Moldova. În perioada anilor 1997 - 1999 a pregătit echipa clubului Zimbru Chişinău. Sub comanda ucraineanului, "galben-verzii" au cucerit două titluri naţionale şi o Cupă a Moldovei.



"Majoritatea jucătorilor echipei erau moldoveni, cu excepţia câtorva fotbalişti care erau originari din Odesa. Am avut noroc că băieţii au înţeles ideile mele. Am avut jucători buni din toate punctele de vedere", a spus SEMION ALTMAN, selecţioner interimar.



Semion Altman va debuta la cârma reprezentativei ţării noastre în data de 7 septembrie în partida de la Reykjavik, cu Islanda. Meciul va fi transmis în direct de CANAL de la ora 19:00.



Până la disputarea acestei partide, selecţionerul testează, la baza de pregătire de la Vadul lui Vodă, mai mulţi fotbaliştii care evoluează în Divizia Naţională.