Chef şi voie bună la Ziua Naţională a Vinului, la cea de-a 18-a ediţie. La eveniment au participat 68 de producători vinicoli

foto: publika.md

Chef şi voie bună în Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde a început cea de-a 18-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului. Mii de moldoveni şi turişti s-au adunat în Centrul Capitalei să savureze licoarea lui Bacchus, iar 68 de producători şi-au etalat cele mai bune vinuri.



Moldovenii veniţi la sărbătoare nu au ezitat să ciocnească câte un pahar.



"Tocmai din Nordul Moldovei am venit, raionul Făleşti. Am venit cu mare plăcere, ca să sărbătorim ziua vinului aici, în centrul Capitalei."



"Pentru noi, moldoveni, pentru ţara noastră, să trăim, să prosperăm, înainte şi la mai mulţi ani, cum s-ar zice. Sănătate."



Printre vizitatori l-am întâlnit şi pe un fost preşedinte al ţării, care spune că apreciază vinurile de calitate.



"Vinurile noastre moldoveneşti au fost şi o să fie cele mai bune, numai că trebuie să avem grijă începând de la viţa de vie şi până la realizare. În primul rând, mie îmi plac vinul de casă, din aşa soiuri de struguri, dar mai merge şi carbenet-ul, chardonnay-ul", a declarat Vladimir Voronin, fost preşedinte al Republicii Moldova.



Sărbătoarea a adunat şi o mulţime de turişti. Aceştia spun că au ales să viziteze ţara noastră anume datorită vinurilor moldoveneşti.



"Am venit în special pentru a degusta vinurile moldoveneşti. Cele pe care le-am gustat până acum au fost foarte bune, am fost foarte surprins. Vinăriile au fost prietenoase şi le-am putut vizita."



"Sunt absolut delicioase. Am mai spus, e un loc atât de frumos şi festivalul ar trebui să nu ţină doar două zile, ci o întreagă lună, să atragă cât mai multă lume, să guste vinul, să cunoască această cultură."



După câteva pahare, turiştii au început să se înţeleagă mai uşor cu moldovenii, pentru că au şi învăţat unele cuvinte în română.



"Noroc! E singurul lucru pe care îl pot spune."



Totodată, cu ocazia Zilei Naţionale a Vinului, a fost premiat şi cel mai bun producător din ţară, care duce faima Moldovei în întreaga lume. De acest premiu s-a învrednicit Vinăria "Bostavan", produsele căreia ajung pe rafturile magazinelor din peste 20 de ţări.



"Secretul pentru a face un vin bun este, în primul rând, muncă multă în agricultură, precizie foarte mare în producerea vinului", a declarat Victor Bostan, fondator "Bostavan".



Iar alţi producători vinicoli s-au lăudat cu produse noi.



"Avem rara neagră, foarte interesant, un vin nou, doi ani măturat în butoaie de stejar, avem un butoi nou deschis la "Lupi" şi "Saperavi". Cumva, avem destule noutăţi ca să acoperim o gamă largă de preferinţe ale consumatorilor", a declarat Lilia Dulgher, director de vînzări "Gitana Winery".



"La fel, este un soi francez, însă creşte foarte bine în Argentina, de accea, noi am făcut această gamă din trei soiuri a trei ţări diferite, pentru consumatorii noştri, ca să îi bucurăm cu ceva nou."



Sărbătoarea este organizată de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.



"Noi, am calculat, aici, în Piaţă, sunt, undeva, până la 2500 de denumiri de vin, care aparţin întreprinderilor noastre."



Şi în acest an, organizatorii au promovat consumul responsabil de vin. Oaspeţii au putut cumpăra un carnet al degustătorului, care costă 250 de lei şi este valabil pentru cele două zile ale festivalului.



"Avem 12 tichete, care intră în acest tichet. Deci, la fiecare producător ne alegem 12 preferate şi avem dreptul la o degustaţie."



După ce au degustat vin, oamenii au încins hore, aşa cum este tradiţia la moldoveni.