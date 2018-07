Chef şi voie bună la Căuşeni! Localnicii sărbătoresc hramul oraşului

Chef şi voie bună la Căuşeni, acolo unde oamenii sărbătoresc hramul oraşului. De dimineaţă, zeci de locuitori, de la mic la mare, au participat la o cursă cu bicilete prin centrul oraşului, iar mămicile cu pici s-au întrecut cu cărucioarele.



"Nu este important să ne grăbim, este important să ajungem la finiş."



"Îmi pare foarte bine că se face aşa ceva pentru oraşul Căuşeni."



"Sunt foarte mulţumit de copii, într-adevăr sunt nişte copii educaţi, disciplinaţi şi într-adevăr cunosc regulile de circulaţie rutieră şi nu am avut nicio traumă."



Cei prezenţi au putut participa la o tombolă, iar premiul mare a constat din cinci biciclete şi cinci cărucioare.



"Acesta este căruciorul dumneavostră."



"Am aşteptat fiindcă sunt norocoasă, nu ştiu, dar aşa am avut o intuiție."



Copii s-au distrat la tobogane, iar părinţii nu au dat niciun ban pentru asta. A atras atenţia oamenilor şi demonstraţia câinilor de la Poliţia de Frontieră.

Vizitatorii au mâncat diferite supe, pregătite din peşte sau carne, şi au putut savura câte un pahar cu vin.



"Super, super eu aş spune."



"E foarte gustoasă, foarte gustoasă. Mulţumesc frumos, să dea Domneul sănătate la toţi care au organizat."



Meșterii populari au organizat o expoziţie,la care au adus cele mai preţioase lucrări.



"Aici, avem o colecţie de costume. Aceasta este marama, din până topită, când se spală parcă dispare şi când se usucă apare. Are mai mult de o sută de ani."



Locuitorii din Căuşeni spun că sunt încântaţi de sărbătoare.



"Este o sărbătoare mare pentru noi şi destul de interesant şi bine."



"Îmi place, este foarte frumos organizat, am venit cu dispoziţie."



Sărbătoarea va continua până după miezul nopţii, iar atmosfera va fi întreținută de mai mulţi interpreţi autohtoni, dar şi de formaţia Trei Sud Est, din România. Evenimentele vor culmina cu focuri de artificii.