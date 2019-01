Chef în satele Hruşova şi Măgdăceşti. Localnicii au sărbătorit ca pe vremuri a doua zi de Crăciun pe stil vechi

A doua zi de Crăciun pe stil vechi a continuat cu chef în satele Hruşova şi Măgdăceşti, din raionul Criuleni. Voia bună a fost pusă la cale, ca în fiecare an, de autorităţile locale.



Copiii din Hruşova au primit cadouri de la Moş Crăciun: "Căţeluş, pastă de dinţi, un portofel, creioane, o carte".



De daruri au avut parte şi micuţii veniţi din satele vecine: "Am primit ghetuţe, multe cadouri, am mai primit dulciuri şi o cutie mare cu cadouri pentru fratele meu".



Și adulții s-au bucurat alături de copii. Aceștia au ascultat colinde, au gustat de friptura de porc, pregătită chiar în centrul satului, şi s-au încălzit cu izvar:



"Am pregătit din picioruşe de la purcel, ciulama, am pus toate mirodeniile şi poftim, e gustos".



"Vinul îl fierbem, am pus zahăr, piper negru, coarjă de lămâie şi măr. Îl lăsăm la foc încet".



"Foarte gustos, foarte vesel. Fericire la toată lumea şi mulţi ani înainte".



Cei mai tineri s-au adunat în jurul unui foc de tabără, făcut din vreascuri:



"Noi încercăm să readucem această tradiţie. Ea este dar vrem să o facem la nivel de localitate. S-a pus mână de la mână, de la agenţi economici care activează în cadrul comunei Hruşova", a menţionat Veaceslav Burlac, preşedintele degrevat al raionului Criuleni.



Şi locuitorii din Măgdăceşti au avut parte de o sărbătoare frumoasă. Pe scenă au urcat colindători, dar şi ansamblul Plăieșii:



"Este foarte frumos este bradul, luminiţe. Moş Crăciun e foarte bun şi Crăciuniţa era".



"Lumea se mai întâlneşte se mai petrece, mai uită din greutăţi. Ne întâlnim de sărbători".

"În fiecare an se sărbătoreşte a doua zi de Crăciun se face rug mare se serveşte cu vin fiert. Foarte bine, minunat".



Primarul din sat spune că evenimentul este organizat deja de opt ani la rând.



"Îmi doresc foarte mult ca sărbătoarea să se păstreze din an în an că vedeţi ce seară frumoasă. Vedeţi câtă lume. Să fie sănătoşi şi Naşterea Domnului să ne facă să fim mai buni", a declarat Liuba Cojocaru, primarul satului Măgdăceşti.