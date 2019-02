Chef de zile mari la Taraclia. Comunitatea bulgarilor a sărbătorit ziua Sfântului Trifon (FOTOREPORT)

Chef de zile mari la Taraclia. Comunitatea bulgarilor a sărbătorit astăzi ziua Sfântului Trifon, cunoscut ca ocrotitor al grădinilor, livezilor şi al viilor. Sute de oameni şi-au dat întâlnire în centrul localităţii, unde a fost tăiată viţa de vie, după care a fost stropită cu vin din roada de anul trecut. Tradiţia spune că acest ritual le va aduce belşug şi mulţi struguri în acest an.Petrecăreţii au avut parte şi de un concert.

Astăzi, la Taraclia Sfântul Trifon a putut fi salutat chiar în stradă. Ca în fiecare an, potrivit tradiţiei, un bărbat este ales să îl întruchipeze pe sfânt. Onoarea i-a revenit viticultorului Feodor Colari.



"De mic copil, bunelul meu care era viticultor mi-a insuflat dragostea faţă de viţă de vie. Mă lua mereu cu el şi îmi arată cum trebuie să avem grijă de viţa de vie. Pentru a avea parte de o roadă bună, trebuie să curăţim calitativ viţa de vie", a spus Feodor Colari, viticultor.



În toiul Arzeanului, aşa cum se mai spune în popor sărbătorii, nu a lipsit nici ritualul din străbuni. Astfel, viticultorii au tăiat viţa de vie şi au stropit-o cu vin, din anul trecut.



"Când se taie viţa de vie, dăm un start unei noi vieţi, binecuvântare dar şi bogăţie în fiecare casă. Pe fiecare viticultor care taie viţa de vie în viitor îl aşteaptă o roadă bună şi bogăţie."



Tot astăzi, 15 cei mai buni viticultori din regiune au plecat acasă cu diplome, oferite de autorităţile locale.



"Foarte plăcut. Mi-au dat o diplomă pentru că am tăiat viţa de vie. Eu lucrez în acest colhoz de mai bine de 30 de ani. Avem 80 de hectare de viţă de vie."



Oamenii au profitat de sărbătoare şi s-au încins într-o horă mare. Şi meşterii populari şi-au făcut loc în cadrul evenimentului.



"Articole din blană, căciuli, bundiţe cu ornamente tradiţionale dar şi obişnuite. Deja am avut şi primul cumpărător. Bundiţele pentru copii costă 400 de lei, căciulile 400-500 de lei, acest articol din blană -300,350 de lei, iar bundiţele pentru cei mari încep de la 400 şi pot ajunge până la 2.000 de lei."



Autorităţile din Taraclia susţin că respectă cu sfinţenie tradiţiile lăsate de strămoşi.



"Prin intermediul acestei sărbători, noi ţinem vii tradiţiile şi cultura noastră. Asta pentru că această zi este sărbătorită în exclusivitate doar de către bulgari", a zis Tatiana Burlacova, primar interimar or. Taraclia.



"Astăzi, bulgarii sărbătorind Sfântul Trifon încă odată pun accent că în ţara noastră multietnică fiecare popor are dreptul să păstreze tradiţiile. Fără ele nu am exista. Cu ajutorul acestora, noi îi pomenim pe strămoşii noştri, buneii, părinţii", a zis Feodor Sabii, conducătorul comunităţii bulgare a Republicii Moldova.



Sărbătoarea este marcată în Taraclia al 35-lea an, consecutiv.